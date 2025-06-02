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談川普「星際之門」計畫 英業達高管：AI 已進入下個時代

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達資深副總經理陳逸萍。記者吳康瑋／攝影
英業達資深副總經理陳逸萍。記者吳康瑋／攝影

美國總統川普近日正式宣布一項名為「星際之門（Stargate Project）」的人工智慧（AI）基礎設施建設計畫，該計畫將由多家科技巨頭聯手投入，包括OpenAI、甲骨文（Oracle）、輝達（NVIDIA）、軟銀（SoftBank）及思科（Cisco）。總投資金額高達5,000億美元（約合新台幣16.5兆元），外界普遍預期，台灣主要的幾家AI伺服器代工廠將因此受惠。

對此，台系代工廠英業達（2356）資深副總經理陳逸萍表示，他在幾周前親自前往德州參訪，並透露許多原本在墨西哥設有工廠的OEM廠商目前已開始在德州進行投資。而德州州長也向陳副總經理透露，星際之門計畫將在德州投資5,000億美元，其中許多資金來自OpenAI、軟銀和甲骨文。

陳逸萍指出，已有三家公司計劃在德州建造資料中心，並表示這些建設才剛剛開始。他提到，亞馬遜計劃在人工智慧基礎設施上已投入1,000億美元，微軟則已投入800億美元，而谷歌也計劃投入750億美元，其中600億美元將用於資料中心的建設。

他強調，這些投資將促進各類應用程式的發展，並引發對環境問題和電力需求的討論。他指出，未來在台灣的情況也可能類似，目前台積電（2330）正積極的在各地建造代工廠。陳逸萍表示，「我們近幾年也發現，各地的用電需求有水漲船高的趨勢，因此我們也持續關注天氣變化、綠色能源的供應是否足夠，以及是否需要額外的核能或電力」。

展望未來，陳逸萍透露，隨著全球AI基礎建設逐步邁向成熟，自己也看好整個應用市場的商機持續擴大。而他也強調，未來的製造業不僅要提高效率，也要讓整體表現穩定的成長，其中，「永續性」更是需要真正關注的。陳逸萍表示，未來將關注應用端的IDC、AI代理、AI管理平台及各種安全性、節能運算與混合運算、機器人等議題，這些都是當前廣泛討論的主題，因為他相信「AI已經進入了下一個時代」。

英業達資深副總經理陳逸萍。記者吳康瑋／攝影
英業達資深副總經理陳逸萍。記者吳康瑋／攝影

英業達 川普 AI

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