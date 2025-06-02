群創：Micro LED不在於取代OLED 僅產品組合之一
面板廠友達光電力推微型發光二極體（Micro LED）先進顯示技術，認為將成為主宰人工智慧（AI）應用的終極武器；但群創光電董事長洪進揚表示，Micro LED技術不在於取代有機發光二極體（OLED）、液晶顯示器（LCD），只是客戶需求一站式服務的產品組合之一。
友達執行長柯富仁日前在全球顯示技術盛會2025SID顯示週（Display Week 2025）發表演說時指出，友達搶先布局Micro LED顯示技術多年，達成顯著突破與創新，引領Micro LED生態圈，加速產品量產進程，盼直取Micro LED前瞻顯示技術應用的主控權。
洪進揚接受中央社專訪指出，常遇到投資人問什麼時候Micro LED價格可以和OLED並駕齊驅，讓MicroLED足以取代OLED。不過，洪進揚表示，Micro LED和傳統非晶矽液晶面板或OLED面板比較，色澤對比度都是最好的，但卻不必取代這兩種技術。
洪進揚說，群創鎖定Micro LED在透明螢幕、車用市場的應用，可以充分發揮透明度、高亮度的表現優勢。
他指出，業界常談及面板超過130吋價格就變很貴，現有的顯示面板技術在130吋沒辦法切割，只有Micro LED可以做得到；但群創的想法不太一樣，不認為這是一個互相替代的需求，因為液晶面板、OLED面板各有千秋，Micro LED只是一個特殊的應用，以它這麼好的色澤、亮度表現，其實不該限制在取代OLED市場。
他說，由於既有液晶面板的8K4K超高解析度技術，足以在電視應用發揮，因此Micro LED應找其他技術沒有的強項發展。例如Micro LED透明度比OLED好很多，大概能做到40%的穿透率，可能是最好的應用場景。
洪進揚舉例指出，以手機而言，在太陽底下很難目視，但現在採用OLED面板已經不錯了；而在車內陽光反光更強烈，Micr LED表現就比OLED好很多。因此發展Micro LED並非成本降至某個程度，就可取代其它技術，而是要創造自己的需求。
洪進揚表示，業界曾提出擴增實境（AR）眼鏡適合採用Micro LED，群創則鎖定透明螢幕、車用市場，也可以充分發揮Micro LED透明度、高亮度的表現。
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