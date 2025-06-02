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三星Smart Monitor M9旗艦登場 定義智慧顯示新標準

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
三星全新旗艦級Smart Monitor M9智慧聯網螢幕，搭載4K QD-OLED顯示技術與豐富智慧功能，提供工作、娛樂、遊戲一機搞定的全方位體驗。業者提供
三星全新旗艦級Smart Monitor M9智慧聯網螢幕，搭載4K QD-OLED顯示技術與豐富智慧功能，提供工作、娛樂、遊戲一機搞定的全方位體驗。業者提供

全球消費電子領導品牌三星電子2日宣布，正式推出旗艦級Smart Monitor智慧聯網螢幕M9，進一步擴展其桌上型顯示器產品線。這款創新顯示器整合了AI科技、工作與娛樂功能，旨在滿足現代消費者多元的數位生活需求，並強化三星在顯示器市場的領導地位。

Smart Monitor M9搭載令人驚豔的32吋4K QD-OLED螢幕，並首次導入AI影像優化與先進的4K AI智慧升頻Pro技術，全面提升視聽體驗。

同時，M8和M7（型號：M90SF、M80F、M70F）等系列機種也同步升級多項AI功能，提供用戶更個人化的選擇。

M9內建NQM AI第三代高效處理器，其4K AI影像升頻技術Pro能即時優化低解析度內容至4K畫質，呈現清晰細膩的畫面。

結合AI影像優化功能，M9可依據使用情境自動調整色彩與對比，提供從日常工作到劇院級娛樂的最佳化顯示模式。

音效方面，M9的智慧偵測音效Pro能分析內容並重構聲音元素，使人聲清晰、環境音更具臨場感。智慧抗噪模式Pro則能主動偵測環境噪音，自動提升對話音量，確保在任何環境下都能享有清晰的音效體驗。

M9更以4K QD-OLED顯示技術支援VESA DisplayHDR™ True Black 400，展現深邃純黑與高對比，大幅提升色彩真實感，尤其適合影像處理與HDR內容呈現。

三星Smart Monitor系列打破傳統限制，M9具備無電腦運作能力，僅需Wi-Fi即可獨立上網或開啟應用程式。內建的Workspace工作空間功能整合遠端桌面與Microsoft 365，提升雲端辦公效率。

在娛樂方面，M9內建AI智慧電視，全面整合主流OTT影音平台。對於遊戲愛好者，M9具備165Hz高更新率與0.03ms極速反應時間，提供流暢無殘影的電競級體驗，實現「工作、娛樂、遊戲」一機無縫切換。

為確保用戶使用安心，M9搭載三星Knox資安防護系統，提供多層次安全機制，有效防範潛在資安風險。

2025全新Smart Monitor系列已於全台各大指定通路陸續上市。為慶祝上市，即日起至9月30日，三星推出優惠活動：購買M9登錄即贈延長保固2年；購買Smart Monitor與FollowMe任一型號，月月抽Galaxy S25 (256GB)。

三星Smart Monitor系列的AI升級，不僅樹立了桌上顯示器的新標準，更預示了顯示科技在AI時代下的無限可能。

三星電子 AI 4K畫質

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