Google Chrome將移除憑證 中華電信：發行憑證安全無虞
近日Google Chrome發布將移除預設信任中華電信（2412）於2025年7月31日後簽發的新憑證，中華電信特別發出聲明強調，發行憑證安全無虞。
中華電信表示，經營及其受委託營運的公開服務的憑證管理中心，完全遵守且符合電子簽章法的規範，並皆通過WebTrust for CA及ISO 27001等國際標準外部稽核與驗證，所提供的數位簽章都具有法律效力，請所有客戶及使用者安心。
中華電信表示，此次Google Chrome發布自Chrome 139 版起將移除預設信任中華電信於2025年7月31日後簽發的新憑證，原因是部分程序未能在Chrome新政策要求的時限內調整完成，雖日前中華電信已完成所有調整且全數符合Chrome新政策要求，遺憾的是，Google Chrome仍決定先移除預設信任，移除的原因絕非是因憑證存在漏洞或私鑰洩漏，中華電信仍會積極爭取Chrome的預設信任，並預期在2026年3月完成。
中華電信表示，所有於2025年7月31日之前發行的憑證均不受影響；2025年7月31日之後發行的憑證，受影響範圍限於用於 Chrome瀏覽器時，至於使用微軟、蘋果等其他瀏覽器，則完全不受影響。
中華電信強調，因中華電信簽發的憑證完全合法合規，故客戶持憑證在政府、金融、證券、數位簽章等應用時，皆維持正常使用，不受任何影響，敬請民眾放心。
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