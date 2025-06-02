川普半導體關稅將揭曉 中經院院長連賢明判斷會這麼做

美國貿易法院日前判決暫停川普對等關稅政策，接下來各界關注美國如何對半導體課稅，中華經濟研究院院長連賢明表示，很多人認為川普政策受阻，對各國有利，但他擔心，一旦對等關稅收不到，川普可能更專注特定產業關稅，或許不是大家想像的那麼有利。

至於半導體關稅，中經院評估猜測美國對先進製程與成熟製程會有不同稅率，如果美國廠的訂單多，則台廠的稅率就可以比較低，藉此鼓勵像台積電等廠到美國建廠。至於成熟製程，關鍵在於台灣成熟製程要比中國大陸更低，才會對台廠有利。

中經院今天發布5月採購經理人指數，媒體詢問川普對等關稅政策近日遭美國法院判決暫停，對台灣影響為何。

連賢明表示，美國法院雖判決川普沒有權利執行對等關稅，但是認為其對特定領域如半導體課稅是合法的，因此中經院也在密切注意觀望及評估，美國將如何對半導體課稅及有何影響。

他說，很多人認為法院限制川普對等關稅政策對大家比較好，但他認為，假設因為對等關稅受影響，川普也許更專注特定產業關稅，不會是大家想像的特別有利，「川普就是想要課到稅，如果對等關稅課不到，可能會轉到特定產業課比較多的稅」。

對於半導體稅率，他說，中經院評估美國對半導體關稅會採對先進製程及成熟製程有不一樣關稅，但課稅方式有些複雜。例如川普可能認為，先進製程較有轉嫁成本能力，如果對先進製程課愈多稅，對美國廠商影響愈大，但又不希望採低稅率，如此廠商就不會想去美國設廠，因此川普會把兩件事綁在一起，例如台積電有美國廠及台廠，但如果美國廠商如AMD對台積電美國廠下單愈多，則台積電台廠的稅率就會比較低，以鼓勵台積電去設更多廠。

至於成熟製程，連賢明認為關鍵是與中國是不同稅率，對台商就影響不大，如果台商面對美國稅率比中國廠低，對台廠才會有利，因為成熟製程主要競爭對手就是中國。

連賢明認為，美國會相對拉高半導體稅率，目的是逼廠商使用在美國設的晶圓廠，但台積電等到美國建廠完成已是2030年以後，如果川普政府夠聰明，應該是給誘因，如此台積電就會加快建廠，高稅率是沒有用。