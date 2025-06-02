中經院估半導體關稅2情境 先進製程有條件降稅
半導體關稅進展受矚，中經院院長連賢明推測，美國可能會對先進製程和成熟製程課不同稅率，先進製程方面，推測川普政府會將強化美國廠產能作為降稅條件，鼓勵台廠加速美國投資、強化在美產能；成熟製程方面，只要台灣稅率低於中國，就是好事。
美國總統川普今年1月上任以來，高舉關稅大刀，除了對全球超過180個國家祭出對等關稅措施，還針對半導體進口啟動「232條款」調查，為後續加徵關稅鋪路。
川普4月2日宣布對等關稅後，又於4月9日宣布90天暫緩期，在此期間僅實施10%對等關稅。各國把握時間與美談判，然而，到了5月底，美國聯邦國際貿易法庭裁定川普祭出這波全面性關稅措施已踰越權限，川普政府提出上訴。
對等關稅政策峰迴路轉，連賢明認為，川普對等關稅受到挫折並非好事，假設對等關稅受阻，川普政府有財政壓力，需要大筆關稅收入入袋，可能更專注於特定產業關稅，包含半導體，這對台灣不見得有利。
至於半導體關稅可能走向，連賢明推演2劇本，認為川普政府對先進製程、成熟製程會有不同課稅方式。
連賢明分析，先進製程競爭力較強，即便稅率高，廠商轉嫁能力也高；雖然台積電已經承諾在美國投資，但建廠是漫長過程，川普政府為了加速廠商在美國投資、建廠，應該會想辦法給予誘因，比較可能的情境是，美國廠接單愈多，豁免租稅愈多。
連賢明舉例，AMD、蘋果的先進製程訂單是台灣、美國廠都有下單，如果照此作法，廠商就有誘因與客戶協調、調配產能，擴大美國生產。
成熟製程方面，連賢明認為，關鍵是成熟製程稅率和中國差多少，只要稅率低於中國，對台灣影響也會降低，甚至稅率差距大到一個程度，對台灣或是非中國的半導體廠反而是好事。
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