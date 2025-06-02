格斯科技攜手TYFAST 開創高效釩鋰電池新篇章

電池製造商格斯科技（6940）於今日宣布攜手美國加州新創電池公司 Tyfast Energy Corp.(簡稱TYFAST”)正式建立戰略合作夥伴關係，聯手開發新一代高效釩（Vanadium）鋰離子電池技術，未來視雙方技術合作開發進度，透過格斯科技*技術轉移業務模式，雙方評估計畫於北美建立高性能釩電池的大規模生產基地，建立穩定的區域供應鏈，並以此支撐全球能源系統的韌性，推動能源轉型與技術全球拓展，並有望增添公司技術轉移授權業務貢獻。

「這次與 TYFAST 的合作，讓我們能夠加速推動兼具速度與安全性的先進電池技術開發，為能源轉型注入新動能」格斯科技*策略長暨發言人許志帆表示。此次雙方攜手結盟，合作聚焦於開發以鋰釩氧化物（LVO）為負極材料的創新電池，預計將大幅提升充電速度與循環壽命，並提供適用於重工業、礦業與大型運輸車輛等高負載場景的解決方案。根據 TYFAST 內部實測數據顯示，該新技術之突破，在於可實現10倍於傳統鋰電池的充電速度，並完成10分鐘內快速充電，同時具備高達10,000 次的充放電壽命與 200 Wh/kg 的能量密度。

TYFAST共同創辦人暨執行長 G.J. la O’表示，這項合作將能加速推動 TYFAST 釩負極技術的商業化進程。