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格斯科技攜手TYFAST 開創高效釩鋰電池新篇章

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
格斯科技總經理葉國偉。圖／聯合報系資料照片
格斯科技總經理葉國偉。圖／聯合報系資料照片

電池製造商格斯科技（6940）於今日宣布攜手美國加州新創電池公司 Tyfast Energy Corp.(簡稱TYFAST”)正式建立戰略合作夥伴關係，聯手開發新一代高效釩（Vanadium）鋰離子電池技術，未來視雙方技術合作開發進度，透過格斯科技*技術轉移業務模式，雙方評估計畫於北美建立高性能釩電池的大規模生產基地，建立穩定的區域供應鏈，並以此支撐全球能源系統的韌性，推動能源轉型與技術全球拓展，並有望增添公司技術轉移授權業務貢獻。

「這次與 TYFAST 的合作，讓我們能夠加速推動兼具速度與安全性的先進電池技術開發，為能源轉型注入新動能」格斯科技*策略長暨發言人許志帆表示。此次雙方攜手結盟，合作聚焦於開發以鋰釩氧化物（LVO）為負極材料的創新電池，預計將大幅提升充電速度與循環壽命，並提供適用於重工業、礦業與大型運輸車輛等高負載場景的解決方案。根據 TYFAST 內部實測數據顯示，該新技術之突破，在於可實現10倍於傳統鋰電池的充電速度，並完成10分鐘內快速充電，同時具備高達10,000 次的充放電壽命與 200 Wh/kg 的能量密度。

TYFAST共同創辦人暨執行長 G.J. la O’表示，這項合作將能加速推動 TYFAST 釩負極技術的商業化進程。

格斯科技為台灣電池芯及模組新創公司，為國內唯一具備高門檻之鈦酸鋰(LTO)及高鎳三元(NCM811)電池技術領先地位，於2024年完成GWh等級軟包鋰電池芯超級工廠，並已正式步入量產階段，打造100％台灣電池製造生產，不論在電池能量密度、耐高溫、耐低溫、快速充放電、高安全性、具備量產製造等六大電池技術指標皆具備優於市場技術水準，有效提供客戶從材料研發、電芯製造至電池模組設計與組裝之一站式客製化服務的競爭利基，瞄準電動巴士、資料中心應用、家庭和工業儲能系統、無人載具、軍工應用等利基型領域應用，並深獲日本、新加坡、澳洲等國內外一線客戶青睞並結盟合作的關鍵。

格斯科技宣布攜手北美TYFAST聯手開發新一代高效釩鋰離子電池技術，以支撐全球能源系統的韌性，推動能源轉型與技術全球拓展。圖左為格斯董事長張忠傑。圖／格斯科技提供
格斯科技宣布攜手北美TYFAST聯手開發新一代高效釩鋰離子電池技術，以支撐全球能源系統的韌性，推動能源轉型與技術全球拓展。圖左為格斯董事長張忠傑。圖／格斯科技提供

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