晶心科攜手義傳 搶5G O-RAN平台商機

CPU IP廠商晶心科（6533）2日宣布，義隆（2458）旗下義傳科技選用其RISC-V處理器IP，以提升5G O-RAN效能，並加速產品開發。

晶心科表示，義傳選擇AndesCore AX45MP為其MT5824 5G O-RAN平台的核心處理器，打造出業界體積最小、最低功耗的4T4R O-RU軟體定義無線電（SDR）解決方案。義傳選擇晶心RISC-V IP，主要是基於其卓越運算效能、優異能源效率、開源軟體架構及精簡整合流程等優勢。

MT5824平台的核心搭載AndesCore AX45MP，此高效能RISC-V核心不僅在SpecInt2006基準測試表現優異，同時維持低功耗特性。該整合MT2824系統單晶片（SoC）與MT3812射頻IC，透過內建軟體數位訊號處理器（DSP）的數位前端（DFE）架構實現先進訊號處理，成為軟體定義無線電（SDR）和應用的解決方案，專為高效能無線通訊設計。

義傳董事長暨執行長吳文燦指出，AndesCore AX45MP為MT5824 5G O-RAN系統單晶片提供關鍵的高效能低功耗運算基礎。其成熟開源的軟體支援，包含完整的Linux支援套件，大幅加速其在RU-Manager軟體開發套件的整合流程，成功協助團隊在短時程內推出業界最小型、高能效的4T4R O-RU系統解決方案。

晶心科董事長暨執行長林志明強調，義傳MT5824系統單晶片標誌著5G基礎建設的重大技術躍進，其低功耗特性、微型化設計與彈性化軟體定義無線電（SDR）架構，正是開放式無線接取網路（Open RAN）射頻單元的最佳解決方案。此次合作也充分體現AX45MP RISC-V核心與義傳O-RU設計優勢互補的典範。