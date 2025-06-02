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十銓T-FORCE DELTA RGB ECO DDR5榮獲科技永續特別獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓旗下 T-FORCE DELTA RGB ECO DDR5 榮獲 2025 Best Choice Award 科技永續特別獎。圖／十銓提供
十銓旗下 T-FORCE DELTA RGB ECO DDR5 榮獲 2025 Best Choice Award 科技永續特別獎。圖／十銓提供

記憶體品牌暨模組大廠十銓（4967）旗下電競品牌T-FORCE 以 DELTA RGB ECO DDR5環保電競記憶體，榮獲 2025 BC AWARD科技永續特別獎，成為記憶體模組品牌及同業中首款獲此殊榮的產品。

十銓表示，此次獲獎不僅象徵業界對十銓創新永續實力的高度肯定，十銓科技董事長更受邀代表出席頒獎典禮，親自接受總統頒發獎項，彰顯企業在綠色轉型上的卓越貢獻與國家級榮耀。今年十銓以「啟動 AI · 遊戲巔峰」為主題，不僅展現 AI 時代下的極致效能，更開創電競記憶體邁向綠色轉型的新篇章。

作為業界首款導入環保材料的 RGB 燈效超頻記憶體，T-FORCE DELTA RGB ECO DDR5 不僅在外型設計上展現綠色美學，更在製程中實踐永續理念。產品導光柱採用 100% PCR（Post-Consumer Recycled） 回收塑料製成，散熱片則選用 80% 回收鋁，成功降低高達 73% 的碳排放，提供 5600、6000 與 6400 MHz 多元頻率規格，支援 Intel XMP 3.0 及 AMD EXPO 雙平台一鍵超頻技術，並通過各大主機板廠的嚴格測試，實現兼容性與穩定性的極致平衡。搭載十銓科技獨家嚴選高品質 IC 專利驗證技術與創新線路結構專利【2】降低功耗與發熱，讓玩家在穩定高效能中體驗暢快遊戲節奏，真正做到環保與效能兼得。

T-FORCE DELTA RGB ECO DDR5 的問世，是十銓科技對未來遊戲世界的綠色宣言，不僅彰顯十銓於 AI 世代電競趨勢下的永續承諾，更體現品牌引領創新的核心精神。十銓科技持續融合高效能與綠色理念，打造兼具性能美學與環保價值的科技產品，與全球玩家攜手邁向更智慧、更永續的電競未來。

電競 記憶體模組 十銓

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