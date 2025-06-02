中光電智能感測 推出新一代Jupiter AI+方案

中光電（5371）旗下子公司－中光電智能感測（CMC）推出全新「Jupiter AI+方案」，為企業打造具備即時反應、高擴展性與高性價比的On-Device AI工業解決方案，助力百工百業提升營運韌性，實現智慧製造與數位轉型。

中光電表示，過去現場人員難以即時掌握設備異常，企業僅能仰賴專家在後端進行振動數據分析，因此停機風險較高，且維護成本居高不下。隨著感測需求大幅增加，客戶更加重視系統架構擴充性及佈線成本，急需新一代產品突破限制，中光電智能感測將AI演算法部署於閘道器，實現即時偵測與預警異常通知，不僅能大幅縮短反應時間，更有效降低人力及其誤判風險。此方案已成功應用於半導體蝕刻製程設備、真空馬達及印刷電路板製程設備，明顯提升設備運維效率，並可減少現場巡檢人力。

中光電新推出的Jupiter AI+方案，將AI演算法直接內建於感測器端，讓感測器成為具備即時分析能力的智慧節點。這項輕量化AI模型與感測器硬體的革命性升級，實現資料即時處理與判斷，有效提升反應速度，並降低資料傳輸延遲與通訊負擔。

中光電強調Jupiter AI+方案三大核心優勢：首先是輕量化模型。AI直接運行於感測器端，實現即時異常判斷，架構更分散，反應更迅速，減少對中央系統依賴；其次是無線化部署。採用超低功耗無線技術，免除繁瑣佈線限制，特別適合移動設備及大型廠區，有效降低安裝與維護成本；第三是規模化擴充：單一閘道器感測器支援由4組提升至20組，滿足大型工廠多點監控需求，輕鬆擴展系統化規模。

透過Jupiter AI+方案，企業可即時、準確預測與診斷設備健康狀態，大幅降低非預期停機風險，提升生產稼動率與營運效率。此方案不僅解決AI導入過程中的擴展性、即時性及安裝難題，更為企業打造可持續發展的智慧製造基礎。目前已與多家客戶洽談合作，希望於晶圓傳送機器人（wafer robot）、空中無人搬運機（OHT）等移動性設備導入此方案，以降低設備運行過程中的無預警故障及材料報廢。