快訊

中正路、經國路改名…劉世芳嗆「不要有錢才做」 蔣萬安強硬表態

五股透天厝驚見乾屍！房東姪子嚇壞報警 死者身分曝光

「等床地獄」恐重演？台大急診壅塞再現 醫：民眾1習慣直衝大醫院

中光電智能感測 推出新一代Jupiter AI+方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中光電智能物流推出Smart View以AI技術守護工廠安全。圖／中光電智能提供
中光電智能物流推出Smart View以AI技術守護工廠安全。圖／中光電智能提供

中光電（5371）旗下子公司－中光電智能感測（CMC）推出全新「Jupiter AI+方案」，為企業打造具備即時反應、高擴展性與高性價比的On-Device AI工業解決方案，助力百工百業提升營運韌性，實現智慧製造與數位轉型。

中光電表示，過去現場人員難以即時掌握設備異常，企業僅能仰賴專家在後端進行振動數據分析，因此停機風險較高，且維護成本居高不下。隨著感測需求大幅增加，客戶更加重視系統架構擴充性及佈線成本，急需新一代產品突破限制，中光電智能感測將AI演算法部署於閘道器，實現即時偵測與預警異常通知，不僅能大幅縮短反應時間，更有效降低人力及其誤判風險。此方案已成功應用於半導體蝕刻製程設備、真空馬達及印刷電路板製程設備，明顯提升設備運維效率，並可減少現場巡檢人力。

中光電新推出的Jupiter AI+方案，將AI演算法直接內建於感測器端，讓感測器成為具備即時分析能力的智慧節點。這項輕量化AI模型與感測器硬體的革命性升級，實現資料即時處理與判斷，有效提升反應速度，並降低資料傳輸延遲與通訊負擔。

中光電強調Jupiter AI+方案三大核心優勢：首先是輕量化模型。AI直接運行於感測器端，實現即時異常判斷，架構更分散，反應更迅速，減少對中央系統依賴；其次是無線化部署。採用超低功耗無線技術，免除繁瑣佈線限制，特別適合移動設備及大型廠區，有效降低安裝與維護成本；第三是規模化擴充：單一閘道器感測器支援由4組提升至20組，滿足大型工廠多點監控需求，輕鬆擴展系統化規模。

透過Jupiter AI+方案，企業可即時、準確預測與診斷設備健康狀態，大幅降低非預期停機風險，提升生產稼動率與營運效率。此方案不僅解決AI導入過程中的擴展性、即時性及安裝難題，更為企業打造可持續發展的智慧製造基礎。目前已與多家客戶洽談合作，希望於晶圓傳送機器人（wafer robot）、空中無人搬運機（OHT）等移動性設備導入此方案，以降低設備運行過程中的無預警故障及材料報廢。

感測器 中光電 AI

延伸閱讀

G-DRAGON演唱會這裡還有票！台灣大5G與MyVideo指定用戶可登記抽選

台中神岡神清路逢雨必淹 推動地下引流改善方案、9月底完工

國產車促銷戰本周開打 車市預期6月需求解凍

楊梅交流道塞爆！900公尺要開半小時 民代批改善牛步

相關新聞

竹科管理局長交接 國科會主委吳誠文：未來園區朝低密度生態園區發展

新竹科學園區管理局今日舉行新舊局長交接，由國科會主委吳誠文監交將印信交給新任局長胡世民，前局長陳宗權自願退休，轉戰生技醫...

IPAC'25國際粒子加速器會議首度在台登場

第16屆國際粒子加速器會議（International Particle Accelerator Conference,...

傳Android 16更新6月3日釋出 AI新功能搶先用

為了讓硬體製造商在年底銷售旺季前有更多時間優化系統，Google一改常態調整Android作業系統更新時間，從以往秋季提...

台灣首辦國際粒子加速器會議 國科會：強化合作促科技

台灣首度主辦國際粒子加速器會議，國科會主委吳誠文今天出席開幕式指出，粒子加速器能促進醫療、藥物開發、能源創新等領域發展，...

輝達助力美國打造AI超級電腦「Doudna」 加速科學突破

美國能源部近日宣布，將於加州勞倫斯伯克利國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laborat...

RISC-V AI PC 露面！晶心科董座林志明：對未來發展無可救藥地樂觀

晶心科技（6533）董事長暨執行長林志明表示，他對未來發展無可救藥地樂觀，除已有4家CSP客戶，AP （Applicat...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。