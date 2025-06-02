影／新任竹科管理局局長胡世民：我準備好了！
新竹科學園區管理局2日舉行局長交接典禮，新任竹科管理局局長胡世民致詞時篤定地表示：「我準備好了！」。
竹科管理局新卸任局長交接典禮下午舉行，由國科會主委吳誠文監交，卸任局長陳宗權交棒予新任局長胡世民。
胡世民表示，台灣的科技實力舉世矚目，而竹科就是這股創新力量的核心。接任局長後，目標是提供園區廠商們更快速的服務。胡世民強調，他來自基層，了解服務是最重要的，將與所有的團隊，更貼近廠商，盡速解決廠商的問題。
胡世民現年63歲，逢甲大學紡織工程研究所碩士，1989年5月進入竹科管理局擔任公職，歷任竹科管理局技正、科長、簡任技正、企劃組副組長、組長、主任秘書、副局長等職，在竹科管理局服務年資達36年，堪稱是伴隨竹科一路成長的推手與見證人。
59歲的陳宗權原任國科會副主委，因原局長王永壯去年7月中旬屆齡退休，才接任竹科管理局局長，現因決定結束公職生涯轉戰生技產業，申請自願退休。他致詞表示，感謝大家在炎熱的午後前往參加交接典禮，去年才向國科會主委吳誠文自請調到竹科，不到一年提出要離開，感謝吳主委的包容與支持。
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