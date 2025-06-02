恩智浦推出全新NTAG X DNA NFC互聯標籤 實現安全身分驗證

恩智浦半導體（NXP）宣布推出全新Type 4安全互聯NFC標籤NTAG X DNA。NTAG X DNA整合16KB高密度記憶體（high-density memory）、高速資料傳輸、以及安全獨特NFC（secure unique NFC；SUN）身份驗證技術，能夠快速輕鬆且安全地驗證產品或裝置的真偽。NTAG X DNA旨在打擊仿冒產品，幫助製造商滿足數位產品護照（Digital Product Passport；DPP）相關要求，讓行動裝置之間能透過I2C或NFC介面實現安全資料傳輸，提供涵蓋醫療保健、智慧家庭、行動裝置與遊戲配件和周邊設備、以及工業應用等眾多市場的高安全性身份驗證解決方案。

NFC為消費者提供一種安全便捷的方式，幫助其在購買產品前安全地驗證真偽，進而增強品牌信任，打擊仿冒產品。此創新方式與歐盟即將於2027年實施的數位產品護照（Digital Product Passport；DPP）政策緊密相關。該政策要求以數位形式記錄產品成分、產地和生命週期等重要資訊。NTAG X DNA可以安全儲存並輕鬆存取這些資料，幫助企業更輕鬆地滿足這項全新要求。

恩智浦半導體NFC物聯網安全資深總監Alasdair Ross表示，「安全互聯的NFC標籤透過雙介面功能，能大幅提升消費者體驗，使用者僅需輕觸一次，即可輕鬆存取裝置資訊，完成身份驗證和登錄。NTAG X DNA相容於任何支援 NFC的行動裝置，並由恩智浦EdgeLock 2GO安全憑證傳送服務提供支援，能夠為醫療保健、智慧物聯網設備、以及行動裝置和遊戲應用提供高度安全的身份驗證體驗」。

NTAG X DNA是恩智浦新型Type 4安全NFC互聯標籤，符合ISO/IEC 14443-4標準，同時支援NFC和I2C通訊協定。可透過直接連接MCU進行全面的裝置診斷，並允許用戶使用支援NFC的手機從雲端獲得幫助。NTAG X DNA搭載16KB記憶體，即使在斷電情況下也能安全地儲存和存取裝置資訊，完成認證和身份驗證。這同樣允許使用者在裝置無法開機的情況下刪除儲存在其中的敏感資訊，保護使用者隱私。與前幾代產品相較，848 kbps的高速資料傳輸不僅帶來無縫的用戶體驗，也提升產品效能。