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台積電澄清張忠謀等無經營公開社群媒體 大眾勿上當

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

目前詐騙手法層出不窮，台積電（2330）2日特地對外公布，該公司創辦人張忠謀博士及其夫人、台積電慈善基金會董事長張淑芬，以及董事長暨總裁魏哲家及經營團隊等，皆沒有用個人身份經營任何公開臉書帳號或社群媒體粉絲頁/社團/社群，也不曾透過社群媒體平台舉辦任何贈書活動，或參與任何投資或股票買賣相關公開團體、刊登此類廣告、或分享投資理財經驗。

台積電籲請大眾明鑑，不要上當。如有冒用身份情事，該公司亦保留法律追訴權。

董事長 社群媒體 台積電

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