竹科管理局長交接 國科會主委吳誠文：未來園區朝低密度生態園區發展

新竹科學園區管理局今日舉行新舊局長交接，由國科會主委吳誠文監交將印信交給新任局長胡世民，前局長陳宗權自願退休，轉戰生技醫療產業。吳誠文致詞表示，未來科學園區開發，將朝向低密度生態園區方向進行開發，避免居民遭到不必要拆遷及破壞生態，要以大面積保留生態方式進行開發。

吳誠文說，要以台灣科學園區奠定的科技實力，進而打造能創造出台灣自己內需市場的產業，因此未來國科會補助方向，將不只是科技產業的供應端或製造業，也會涵蓋需求端。所謂的需求端就是與人民密切相關的各行各業。

吳誠文表示，科學園區開發和科研方針調整，是未來國科會發展重點，之所以會有此改變，主因行政院認為與其普通現金給每個人，而是編列預算協助不只是代工或製造業發展，激發台灣創新力量，展現台灣經濟在全球排名第25名的實力，讓外界正視台灣也是一個不容忽視的經濟大國。

吳誠文表示，台灣目前有18座科學園區，直接從業人員高達30萬人，涵蓋供應鏈人員更多，他回國後就待清大教授，教授IC設計、測試及記憶體，親自見證台灣科學園區及半導體產業對台灣經濟貢獻的重要性，如今全世界也都已看到台灣半導體業對全球的重要性。

吳誠文強調，台灣科學園區去年產值達4.7兆元，未來科學園區開發也將不再只針對半導體產業，還會包括智慧醫療、智慧製造、智慧旅行，智慧健康產業，他強調陳宗權自願退休轉戰生技醫療，這個產業未來將成為台灣另一個護國神山，祝他轉換跑邊成功，但也不禁幽默說：「未來他轉任的公司要進園區，也必須從嚴審核！」

新任竹科管理局局長胡世民為逢甲大學紡織工程研究所碩士，自78年5月踏入公職即於竹科管理局服務迄今，歷任技正、科長、簡任技正、企劃組副組長、組長、主任秘書等職，於副局長任職期間，督導寶山用地擴建工程、強化關鍵基礎設施防護能量、推動園區ESG工作，均能如期如質完成任務，嫻熟園區的運作脈絡與產業需求。