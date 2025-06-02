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新任竹科管理局長胡世民：貼近廠商盡速解決問題

中央社／ 新竹2日電

竹科學園區管理局今天舉辦卸新任局長交接典禮，新任局長胡世民表示，今天有機會擔任竹科管理局長，他已經準備好了，希望大家給予支持，他與團隊將更貼近廠商，盡速解決廠商問題。

胡世民說，新竹科學園區是台灣產業發展的重中之重，台灣科技實力舉世矚目，竹科是創新力量的核心。他的目標是希望更快速的服務所有廠商。

胡世民強調，他知道服務是最重要的，他跟所有團隊將更貼近廠商，盡速解決廠商問題。

卸任的竹科管理局長陳宗權表示，他對國科會主委吳誠文很不好意思，去年跟吳誠文提到要來竹科管理局，短短不到1年，又提出要離開。

陳宗權表示，吳誠文就像是他的老師，對學生有很大的包容跟期許，非常支持他，並對於造成吳誠文的困擾再次抱歉。

陳宗權說，胡世民在竹科管理局已有深厚資歷，相信在新的職務能夠表現出色。

陳宗權表示，他也感謝企業界的朋友給予支持，並成為很好的朋友，希望以後還是可以多多交流，不要嫌棄他、拋棄他。

竹科管理局卸新任局長由吳誠文監交，包括新竹市代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、台灣科學園區科學工業同業公會秘書長王永壯、聯電前副董事長宣明智、凌陽董事長黃洲杰和偉詮電董事長林錫銘等人到場致意。

董事長 聯電 竹科

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