手機觀影習慣轉回大螢幕 台數科申辦100M送電視搶眼球

台數科集團觀察，現代人已逐漸將手機觀影的習慣拉回大螢幕，對「高畫質」、「高穩定」的影音體驗需求也越來越高，看準市場需求，推出「大螢幕＋高速網路＋內容平台」三大核心一次到位的活動專案，不僅為用戶帶來實質回饋，更創造全家共享的美好生活。

台數科指出，用大螢幕讓歡聚時光更精彩，台數科集團因應即將到來的暑期，特別推出限時超值活動，即日起到八月底，只要申辦100M高速網路，綁約36個月，就送一台65吋Mini LED智慧電視，到府安裝，還享有三年保固，每月只要1,090元，申辦方案再加送有線電視服務，升級家庭娛樂設備，讓追劇、看電影、親子時光一次到位。

台數科表示，申辦此方案，台數科加碼四大實用好禮，讓影音體驗全面升級，包含4K智慧機上盒「哈TV+」免費借用；Wi-Fi 5無線分享器免費借用；LINE TV 會員六個月；加值贈送Discovery & 博斯頻道組。