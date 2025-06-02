IPAC'25國際粒子加速器會議首度在台登場

第16屆國際粒子加速器會議（International Particle Accelerator Conference, IPAC'25）於6月1日至6日在台北國際會議中心（TICC）盛大舉辦。國科會主委吳誠文2日致詞表示，粒子加速器是現代科學發展不可或缺的基石，在產官學研的緊密合作下，從藥物開發、新興能源到文化資產保存等，台灣加速器科技已拓展至多元創新應用領域，未來將持續與國際接軌，為全球科技做出更多貢獻。

IPAC為粒子加速器界最具規模與影響力的國際會議之一，自2010年起每年輪流由亞洲、歐洲與美洲地區舉辦。2025年由台灣首度主辦，我國三十餘年來在同步輻射與加速器科技領域累積的研發實力，獲得全球肯定。

國家同步輻射研究中心表示，台灣擁有具代表性的國際級大型粒子加速器，如國輻中心運維的「台灣光源」與「台灣光子源」，除了作為國內物理、化學、材料、生醫等尖端基礎科學研究方面的利器，在淨零碳排、精準醫療與半導體等領域展現出豐碩成果。此外，全國亦設有多座迴旋加速器，廣泛應用於醫學影像與放射性藥物研發，再加上目前已有多家醫療機構將加速器技術應用於質子與重離子癌症治療。這些都充分展現臺灣長期以來，對粒子加速器在科學研究與醫療產業的耕耘與成果。

吳誠文在開幕致詞中表示，IPAC 不僅是全球粒子加速器的最大學術交流場域，更是深化國際合作的重要平台。他強調：台灣是一個擁有堅實科技底蘊、民主開放且自由多元的社會，政府持續推動國際化科研環境，積極打造跨領域人才團隊。在產官學研的緊密合作下，從藥物開發、新興能源到文化資產保存等，台灣加速器科技已拓展至多元創新應用領域，對國家科技發展產生深遠且關鍵的影響。

吳誠文指出，粒子加速器是現代科學發展不可或缺的基石，約有三分之一的諾貝爾物理與化學獎，都與加速器有關，而台灣在加速器領域已深耕多年，累積了深厚的研發量能。未來在推動知識共享與永續未來的願景下，台灣將持續與國際接軌，為全球科技發展做出更多貢獻。

吳誠文走訪台北世貿中心(TWTC)的台灣館展示區，關心台灣廠商的最新技術成果與潛在國際合作商機。此次會議吸引來自全球37個國家近千位加速器領域的學者專家與70多家產業廠商齊聚台北，共同參與80多場主題演講與技術研討，以及1000多篇壁報展示，聚焦於粒子加速器在科學研究與產業應用上的最新發展。

國輻中心表示，此次IPAC'25涵蓋的主題，從加速器設計、建造與運作，到其在同步輻射、高能物理、醫療放射、材料分析、量子技術等領域的多元應用。IPAC'25的成功舉辦，除了展現號台灣的科研實力，也深化了國際連結，讓台灣在全球高科技發展浪潮中持續發光。