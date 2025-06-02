快訊

端午後補跌 台股終場下挫344點、台積電跌21元

「沒降息」00919預估配息維持新高0.72元 16號為最後買進日

銘傳大學旁中山北路公車撞路樹釀6傷 消防隊火速馳援

傳Android 16更新6月3日釋出 AI新功能搶先用

中央社／ 台北2日電
最新一代Android 16更新將於6月3日釋出。（路透）
最新一代Android 16更新將於6月3日釋出。（路透）

為了讓硬體製造商在年底銷售旺季前有更多時間優化系統，Google一改常態調整Android作業系統更新時間，從以往秋季提前到上半年。外媒消息指出，最新一代Android 16更新將於6月3日釋出，Google旗下Pixel手機與平板電腦可搶先使用最新人工智慧（AI）功能。

根據科技媒體Wccftech報導，Google將於6月3日開始推送Android 16更新，較往年提早數個月時間。儘管所有品牌的硬體裝置最終都能更新Android 16，但Google往往會讓自家Pixel裝置享有優先更新的福利。

Google尚未正式宣布Android 16釋出時間，不過先前已揭曉相關新功能，將把AI助理Gemini的應用範圍，從手機擴展到手錶和車載系統等更多裝置。

例如，在未來幾個月內，Gemini預計導入採用WearOS作業系統的智慧手錶，在不方便使用手機的情況下，只需要開口說話就能啟用Gemini，不需要在狹小的螢幕上打字，或擔心打錯字無法正確下指令。

Gemini也將在未來幾個月內開始支援Android Auto車載系統，並逐步拓展至內建Google服務的車輛，透過自然對話就能讓Gemini理解使用者的需求，例如通勤時請Gemini摘要今天的新聞重點，在開車時可以更專注於路況。

Google Android

延伸閱讀

獨／台南28年「瑞穗沙茶爐」突熄燈！一票粉絲錯愕：最愛的火鍋店

所謂的Zone 2訓練其實是溫和運動的炒作代名詞？教授這麼說

留負評遭店家肉搜公審 女客提告吞敗…聲請自訴一審獲勝

馬斯克憂人工智慧毀滅人類 Google共同創辦人大吼：你這是物種歧視

相關新聞

傳Android 16更新6月3日釋出 AI新功能搶先用

為了讓硬體製造商在年底銷售旺季前有更多時間優化系統，Google一改常態調整Android作業系統更新時間，從以往秋季提...

台灣首辦國際粒子加速器會議 國科會：強化合作促科技

台灣首度主辦國際粒子加速器會議，國科會主委吳誠文今天出席開幕式指出，粒子加速器能促進醫療、藥物開發、能源創新等領域發展，...

輝達助力美國打造AI超級電腦「Doudna」 加速科學突破

美國能源部近日宣布，將於加州勞倫斯伯克利國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laborat...

RISC-V AI PC 露面！晶心科董座林志明：對未來發展無可救藥地樂觀

晶心科技（6533）董事長暨執行長林志明表示，他對未來發展無可救藥地樂觀，除已有4家CSP客戶，AP （Applicat...

訊連「小金雞」玩美移動 發表全新「AI 虛擬換裝」功能

軟體研發商訊連（5203）旗下時尚科技商玩美移動（PERF）於2日宣布，推出全新 AI 虛擬換裝功能（AI Clothe...

半導體風雲／放話嫌新設備太貴 台積與艾司摩爾諜對諜

去年曾斷言台積電在進入埃米製程A16不會導入艾司摩爾（ASML）微影設備的台積電業務開發及全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強，稍早在出席台積電歐洲技術論壇，再度釋放艾司摩爾最新一代高數值孔徑（High NA）極紫外光（EUV）價格太貴，「台積電截至目前止，還找不到用它的理由」。此話似乎意謂台積電並不急於在A14（即1.4奈米）導入。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。