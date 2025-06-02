傳Android 16更新6月3日釋出 AI新功能搶先用
為了讓硬體製造商在年底銷售旺季前有更多時間優化系統，Google一改常態調整Android作業系統更新時間，從以往秋季提前到上半年。外媒消息指出，最新一代Android 16更新將於6月3日釋出，Google旗下Pixel手機與平板電腦可搶先使用最新人工智慧（AI）功能。
根據科技媒體Wccftech報導，Google將於6月3日開始推送Android 16更新，較往年提早數個月時間。儘管所有品牌的硬體裝置最終都能更新Android 16，但Google往往會讓自家Pixel裝置享有優先更新的福利。
Google尚未正式宣布Android 16釋出時間，不過先前已揭曉相關新功能，將把AI助理Gemini的應用範圍，從手機擴展到手錶和車載系統等更多裝置。
例如，在未來幾個月內，Gemini預計導入採用WearOS作業系統的智慧手錶，在不方便使用手機的情況下，只需要開口說話就能啟用Gemini，不需要在狹小的螢幕上打字，或擔心打錯字無法正確下指令。
Gemini也將在未來幾個月內開始支援Android Auto車載系統，並逐步拓展至內建Google服務的車輛，透過自然對話就能讓Gemini理解使用者的需求，例如通勤時請Gemini摘要今天的新聞重點，在開車時可以更專注於路況。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 影／iPhone 17 Pro Max實機曝光！機身比16 Pro厚 相機模組神巨大
📢Sony WH-1000XM6藍牙耳機開箱！摺疊回歸、降噪驚豔「讓世界變安靜」
📢 任天堂Switch 2台灣7月10日上市開賣！試玩台北體驗會就能買 價格出爐
📢 注意！華碩路由器全球逾9千台遭入侵「重開機沒用」 用戶快做1事自保
📢 YouTube會員台灣便宜雙人方案來了！價格比印度貴近4倍 規則一次看
📢 你是「居然人」或「竟然人」？LINE都市傳說瘋傳 網搜對話狂讚：真的準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言