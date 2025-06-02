輝達助力美國打造AI超級電腦「Doudna」 加速科學突破

美國能源部近日宣布，將於加州勞倫斯伯克利國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory）部署最新一代人工智慧超級電腦「Doudna」。此系統由戴爾科技集團建置，採用輝達（NVIDIA）下一代「Vera Rubin」平台，預計將於2026年正式啟用，目標是推動核融合、生命科學與天文物理等領域的重大突破。

「Doudna」命名自諾貝爾化學獎得主、CRISPR基因編輯技術的先驅珍妮佛・道納（Jennifer Doudna），以表彰她對生物醫學研究的深遠影響。該系統整合人工智慧、模擬計算與資料分析於單一平台，將支援超過11,000名來自全美的科學家，提供即時、高效的運算回應能力，協助解決全球性挑戰。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳指出：「我對美國在此領域持續投入深感驕傲。這是支持科學發現與維持國家科技與經濟競爭力的重要基礎」。

相較於前一代超級電腦「Perlmutter」，Doudna在運算效能上預計提升10倍，而耗能僅為其2至3倍，每瓦效能提升可達5倍。透過高效能處理器、記憶體共享設計與智慧網路架構，Doudna將成為人工智慧驅動研究的關鍵平台。

Doudna的應用範圍廣泛，涵蓋包括模擬潔淨核融合反應、加速新藥與蛋白質結構設計、即時處理暗能量光譜儀資料以繪製宇宙地圖、以及透過 AI 模擬新型超導材料與化學反應等多項前沿科研任務，全面提升美國在基礎科學與應用研究的全球競爭力。

Doudna將連接美國能源部的各大研究機構與實驗室，透過高速量子網路實現資料即時傳輸與分析。系統架構也支援量子運算開發，成為整合傳統高效能運算、人工智慧與量子技術的先驅平台。

黃仁勳表示，Doudna是「科學界的時光機」，有潛力將數年的研究成果濃縮於數日內完成，為下一個諾貝爾獎級的突破鋪路。