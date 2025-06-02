台灣首辦國際粒子加速器會議 國科會：強化合作促科技

台灣首度主辦國際粒子加速器會議，國科會主委吳誠文今天出席開幕式指出，粒子加速器能促進醫療、藥物開發、能源創新等領域發展，台灣已累積深厚研發量能，將持續與國際接軌合作，為全球科技做出更多貢獻。

第16屆國際粒子加速器會議（International ParticleAccelerator Conference, IPAC’25）6月1日至6日在台北國際會議中心登場，由財團法人國家同步輻射研究中心主辦，吸引來自全球37個國家近千位加速器領域的學者專家與70多家產業廠商齊聚，參與80多場主題演講與技術研討，以及1000多篇壁報展示。

吳誠文今天出席大會開幕儀式致詞表示，經過半世紀的努力，台灣的半導體設計與製造技術已獲國際認可，台灣製造的先進晶片、運算設備，正在為全球的人工智慧（AI）伺服器與裝置提供動力。

吳誠文指出，台灣除持續投入半導體元件物理等重要領域的基礎研究，亦加速製程技術、材料與設備方面的研發，並深化與理念相近國家的合作，將應用多元化，拓展至太空、海洋、醫療、機器人等關鍵領域，同時積極推動技術創新，以實現2050年淨零碳排目標。

吳誠文表示，粒子加速器是現代科學發展不可或缺的基石，還能促進醫療診斷與治療、藥物開發、能源創新與文化保存等多方面的發展，且約有1/3的諾貝爾物理與化學獎，都與之相關。

吳誠文強調，台灣擁有堅實科技實力以及民主開放、自由多元的社會，政府持續推動國際化科研環境，打造跨領域人才團隊，在產官學研緊密合作下，台灣加速器科技已拓展至多元創新應用領域，累積深厚研發量能，未來在推動知識共享與永續未來的願景下，台灣將持續與國際接軌，為全球科技發展做出更多貢獻。

此外，吳誠文也走訪IPAC’25台灣館展示區，現場除有台灣廠商秀出技術成果，台北榮民總醫院也展示重粒子癌症治療中心模型並說明適用於重粒子治療的腫瘤類別等。

國輻中心進一步指出，台灣擁有具代表性的國際級大型粒子加速器，如國輻中心運維的「台灣光源」與「台灣光子源」，除了做為國內物理、化學、材料、生醫等尖端基礎科學研究方面的利器，在淨零碳排、精準醫療與半導體等領域亦有貢獻。

國輻中心表示，同時，全國設有多座迴旋加速器，廣泛應用於醫學影像與放射性藥物研發，加上目前已有多家醫療機構將加速器技術應用於質子與重離子癌症治療，充分展現台灣長期以來對粒子加速器在科學研究與醫療產業的耕耘與成果。

國輻中心說明，IPAC為粒子加速器界最具規模與影響力的國際會議之一，自2010年起每年輪流由亞洲、歐洲與美洲地區舉辦。2025年由台灣首度主辦，彰顯台灣30餘年來在同步輻射與加速器科技領域累積的研發實力，獲得全球肯定。