關稅+台幣升值 科技業5月營收面臨不確定性

隨著美國總統川普推出「對等關稅」政策並有多次調整，加上新台幣大幅升值，5月科技業營收預估面臨極大不確定性；傳產生技股中，台灣業者有望盈轉單效應。

展望５月營收，美國針對中國關稅雖有90天寬限，但後續可能再調升，預期5月電子業營收增長難度升高，部分業者面臨低於預期的壓力。法人分析，傳統IT業者加速鋪貨至美國，減少壓力，記憶體市場看法轉多，價格上漲，反映中國補貼及美國急單效應。

另外，AI伺服器持續為產業亮點，但GB300設計變更恐導致量產延後，反而促進GB200出貨，對組裝、機櫃、散熱等零組件營收有正面影響。不過，因中美關係暫時緩解，系統風險降低，台股波動減小，但已反彈數千點，個股推薦顯著減少，可關注宜特（3289）、信錦（1582）、台達電（2308）、勤誠（8210）等後市表現。

事實上，法人補充，儘管下游業者因提前拉貨而短期營收加溫，上游業者則受製程周期及匯率壓力影響，增幅有限。而在中國政策刺激下，PC/NB/手機/TV等IT產品需求短期回溫，但供應鏈面臨的短期混亂和美國對歐洲關稅威脅，仍將帶來不穩定性。

傳產方面，美國關稅與「美國優先」政策推動藥品生產回流，影響依賴中國的供應鏈，對台灣CDMO業者有正面轉單效應。其中，生技營收方面，精華（1565）全年成長低單位數；美時（1795）5月營收恐下滑，因4月基期高；保瑞（6472）5月訂單持平，美國廠下半年動能增強；視陽因矽水膠產品預計下半年出口日本、歐洲將增長。