快訊

波蘭總統大選結果逆轉！川普支持的右翼候選人50.9%得票率勝出

放話嫌新設備太貴 台積與艾司摩爾諜對諜

價差達3倍！趁機哄抬票價 菲律賓下令關閉亞航AirAsia MOVE網站

關稅+台幣升值 科技業5月營收面臨不確定性

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨著美國總統川普推出「對等關稅」政策並有多次調整，加上新台幣大幅升值，5月科技業營收預估面臨極大不確定性；傳產生技股中，台灣業者有望盈轉單效應。

展望５月營收，美國針對中國關稅雖有90天寬限，但後續可能再調升，預期5月電子業營收增長難度升高，部分業者面臨低於預期的壓力。法人分析，傳統IT業者加速鋪貨至美國，減少壓力，記憶體市場看法轉多，價格上漲，反映中國補貼及美國急單效應。

另外，AI伺服器持續為產業亮點，但GB300設計變更恐導致量產延後，反而促進GB200出貨，對組裝、機櫃、散熱等零組件營收有正面影響。不過，因中美關係暫時緩解，系統風險降低，台股波動減小，但已反彈數千點，個股推薦顯著減少，可關注宜特（3289）、信錦（1582）、台達電（2308）、勤誠（8210）等後市表現。

事實上，法人補充，儘管下游業者因提前拉貨而短期營收加溫，上游業者則受製程周期及匯率壓力影響，增幅有限。而在中國政策刺激下，PC/NB/手機/TV等IT產品需求短期回溫，但供應鏈面臨的短期混亂和美國對歐洲關稅威脅，仍將帶來不穩定性。

傳產方面，美國關稅與「美國優先」政策推動藥品生產回流，影響依賴中國的供應鏈，對台灣CDMO業者有正面轉單效應。其中，生技營收方面，精華（1565）全年成長低單位數；美時（1795）5月營收恐下滑，因4月基期高；保瑞（6472）5月訂單持平，美國廠下半年動能增強；視陽因矽水膠產品預計下半年出口日本、歐洲將增長。

延伸閱讀

歐洲不怕關稅？老謝一喊「歐股創高」網卻喊崩：轉折王準備發威

大陸緩批稀土外銷... 美車廠叫苦連天 貿易休戰面臨破裂

關稅違法有轉圜餘地？網憂「川普要幹大事」：本週股市會很劇烈

安聯投信：大盤轉向中性的高檔震盪格局

相關新聞

RISC-V AI PC 露面！晶心科董座林志明：對未來發展無可救藥地樂觀

晶心科技（6533）董事長暨執行長林志明表示，他對未來發展無可救藥地樂觀，除已有4家CSP客戶，AP （Applicat...

訊連「小金雞」玩美移動 發表全新「AI 虛擬換裝」功能

軟體研發商訊連（5203）旗下時尚科技商玩美移動（PERF）於2日宣布，推出全新 AI 虛擬換裝功能（AI Clothe...

半導體風雲／放話嫌新設備太貴 台積與艾司摩爾諜對諜

去年曾斷言台積電在進入埃米製程A16不會導入艾司摩爾（ASML）微影設備的台積電業務開發及全球業務資深副總經理暨副共同營運長張曉強，稍早在出席台積電歐洲技術論壇，再度釋放艾司摩爾最新一代高數值孔徑（High NA）極紫外光（EUV）價格太貴，「台積電截至目前止，還找不到用它的理由」。此話似乎意謂台積電並不急於在A14（即1.4奈米）導入。

黃仁勳按讚Switch 2 效能強十倍 鴻準、偉詮電等迎商機

任天堂新款遊戲機Switch 2將於5日全球首波開賣，獨家供應處理器的輝達執行長黃仁勳大力按讚，並爆料新機導入輝達最新神...

讓你12萬就買得到超級電腦！黃仁勳全面圈牢開發者之戰才起步

在台北國際電腦展中，輝達首度在台灣亮相的桌上型AI超級電腦「DGX Spark」，雖然僅有巴掌大，卻蘊含著黃仁勳對AI的下一步大企圖。

台積電美國廠五大客戶訂單塞爆 蘋果穩居最大客戶

台積電美國新廠訂單塞爆，包含蘋果、超微、高通、博通及輝達等五大客戶訂單今年可望全數到位，其中，蘋果搶頭香，仍是最大客戶，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。