RISC-V AI PC 露面！晶心科董座林志明：對未來發展無可救藥地樂觀

晶心科技（6533）董事長暨執行長林志明表示，他對未來發展無可救藥地樂觀，除已有4家CSP客戶，AP （Application Processor）是未來幾年重點開展業務，AI PC已有客戶Deep Computing展示AI PC應用，隨NVIDIA（輝達）也推出Linux作業系統個人超級電腦DGX Station，第三人機介面勢力變化值得關注，甚至NVLink開放對於RISC-V陣營也可能有利，就看NVIDIA開放程度。

RISC-V生態系成員持續擴張，目前成員超過4,600個，晶心科技身為重要成員，在NPU、AI、5G、Mobile、Storage、TDDI、Multimedia領域都有投入資源，提供IP及解決方案，AP也是晶心科技未來幾年投入大量資源及重點拓展業務方向，主要是著眼於AP應用範圍廣泛，從穿戴裝置、白色家電到手機，甚至車用都有發揮空間。

5G無線接取網路解決方案商義傳科技2日即宣布與晶心科合作，以及AndesCore AX45MP開發的5G O-RAN核心處理器，打造業界最小的SDR（軟體定義無線電）解決方案。

林志明表示，RISC-V International聯盟已經發布RVA23（安卓規範）版本，這些規範協助參與者可以掌握要開發AP所需硬體規格，方便客戶開發產品，及軟體業者建構生態系，目前Linux應用已經獲得多數主流Linux distribution（Linux 發行版）驗證可運行並發布在其平台上，安卓雖去年才發布，但晶心科也已經投入開發，瀏覽器跟影音播放已經可以運行。

AI PC也是潛在應用領域，5月一家名為 Deep Computing 的公司展示了以晶心開發板設計的RISC-V AI PC，運行Linux 作業系統（Ubuntu），售價399美元及359美元，他坦言，要能支援微軟Windows仍需要一定量體，並以聯盟層級微軟對接才有會實現，還需要一段努力期，而Google及其安卓生態系支持RISC-V是因為Google本身對RISC-V技術有高度興趣，且是RISC-V International董事會成員。

有趣的是，NVIDIA在COMPUTEX展期的GTC大會上，發布運行Linux系統的個人超級電腦DGX Station，對此林志明指出，過去個人電腦市場以微軟及Apple陣營Mac為主，NVIDIA則推出號稱是市場上最高算力的超級電腦，或許有機會撐出一個第三方作業系統市場，就看其銷售成績如何，他拿F1賽車譬喻，若有人打造F1版轎車，號稱效能超越BMW及TOYOTA，但連方向盤設計（人機介面）都完全不一樣，就看市場買單與否。

NVIDIA另一創舉是開放NVLink IP，對此林志明表示消息還很混沌，但若真的全面開放，對RISC-V陣營將相當有利，意味可以使用到CUDA生態系，但實際開放程度仍須觀察。

林志明指出，隨Edge AI應用普及，安全性需求也會是晶心重點，目前 RISC-V International 的安全規格標準化已達到約80%，剩餘部分預計在今年或明年通過，一旦規格確定，公司將更有力地推動安全方面的產品，並期望能提出可與主流安全方案競爭的解決方案。