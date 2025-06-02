訊連「小金雞」玩美移動 發表全新「AI 虛擬換裝」功能

軟體研發商訊連（5203）旗下時尚科技商玩美移動（PERF）於2日宣布，推出全新 AI 虛擬換裝功能（AI Clothes Try-On），運用生成式AI技術重塑時尚虛擬試穿體驗。使用者只需上傳一張照片，就能即時預覽各式穿搭造型，從日常穿搭到時裝周風格，甚至是參考社群上的穿搭靈感，現在都能直接在自己身上看到效果。

玩美移動表示，在網路購物過程中，「不知道穿起來會不會好看」始終是時尚消費的最大障礙之一。團隊推出的AI 虛擬換裝功能則精準解決此問題，透過AI模擬即時呈現服裝穿在使用者身形、膚色與風格上的實際效果，大幅提升試穿信心。對品牌與電商業者而言，這不僅意味著更高的消費者參與度，更是有效提升商品轉換率、降低退貨率的重要關鍵。

這項功能整合玩美移動業界領先的生成式AI模型，並針對服裝視覺化進行精準優化，能夠呈現細緻的布料紋理與服裝剪裁效果，並依據使用者身形自動調整穿著比例，使用者可輕鬆混搭不同單品、預覽整套造型轉換，或嘗試大膽布料、印花與配色組合，所有視覺效果皆以高度寫實的畫面細節呈現，讓每一次試穿都更貼近真實感受。

不只是換衣服 是用AI重構時尚穿搭互動

AI虛擬換裝功能的推出，標誌著虛擬試穿體驗正式進入生成式AI世代。相較過往只能「疊一件衣服上去」，這項技術真正做到從「照片」中還原布料動態與穿著貼合感，並支援上身、下身或整套穿搭的自由切換。

用戶可以上傳一張明星紅毯穿搭照，或是直接套用熱門穿搭風格模板，搭配圖紋與材質變換，快速切換不同的風格路線。從絲質上衣到街頭風丹寧外套，每一件穿在自己身上的樣子，現在都能在幾秒內即時預覽。

多平台支援：手機、網頁、品牌 API 一應俱全 輕鬆導入多元消費情境

玩美移動表示，AI虛擬換裝功能現已同步支援玩美彩妝（YouCam Makeup）行動應用程式與玩美移動旗下的網頁編輯平台－YouCam 線上圖片編輯，讓使用者無論是用手機自拍還是從電腦上傳照片，都能體驗無斷點的即時試穿。

對品牌與開發團隊而言，玩美移動也提供API整合服務，方便將虛擬試穿功能導入至自有電商平台、線上造型工具、會員互動模組等。只需少量設定，就能快速部署、彈性擴充，即時將穿搭體驗納入購物流程中，提升消費者參與感與購買信心，有效提升用戶互動與轉換率。

AI 虛擬穿搭技術升級 為時尚電商與零售打造可擴展解決方案

玩美移動指出，此次推出的AI虛擬換裝功能API，專為品牌與零售業者打造，協助快速導入互動式穿搭體驗，讓產品頁面不再只是靜態圖片。這套解決方案支援即時換裝模擬，能靈活應用在造型推薦、行銷內容、會員互動等多元場景。靈活的 API 架構可無縫整合至品牌官方網站、APP行動應用程式與數位電商平台，讓品牌能快速部署，並擴展至不同商品品類與市場區域。

這項技術提供以下三大亮點：1.快速上線，無需3D建模：透過單張照片即可從平面影像生成高品質試穿畫面，大幅加快產品上架時程並降低內容製作成本。2.智慧身形模擬，適合所有顧客：AI引擎能根據不同體型自動調整穿著效果，呈現一致且具包容性的視覺結果，幫助消費者更安心做出購買決策。3.高擬真布料與質感渲染：精準呈現從細緻光澤到鮮明圖案等各類布料效果，提升商品理解度，有助於降低退貨率。

玩美移動創辦人暨執行長張華禎表示，AI虛擬換裝功能不只是把衣服套在畫面上，更是從根本重新思考人們如何與時尚建立連結，她透露，它讓使用者擁有即時探索、自由客製與展現個人風格的能力；對品牌與零售商而言，這是一種更聰明、更有效率的個人化服務方式，讓時尚靈感不只是存在於螢幕上，而是一鍵之間轉化為互動體驗。