輝達攜手聯發科 手掌大超級電腦下月見
輝達傳將攜手聯發科（2454）揮軍電競筆電之餘，與聯發科合力打造的個人AI超級電腦「DGX Spark」也捎來好消息。業界透露，輝達已通知OEM合作夥伴7月開始出貨DGX Spark，宏碁（2353）、華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）等台灣品牌大廠都將搭上這波新商機。
另一方面，輝達另一款個人AI超級電腦「DGX Station」，預計今年稍晚由供應鏈夥伴陸續推出。法人看好，隨輝達個人AI超級電腦陸續上市，有望帶動相關供應商第3季業績。
業界指出，DGX Spark搭載輝達與聯發科共同開發的GB10超級晶片，僅約一個手掌大小，是目前全球體積最小的AI超級電腦，重量僅1.2公斤，高階版內建4TB儲存空間。據了解，有別於輝達顯卡產品是輝達推出公版後，OEM供應商還能依據各自需求做出修改；輝達首次推出的DGX Spark，雖然首波開賣有許多品牌商合作，但各家產品基本內部配置及性能差異不大。
華碩Ascent GX10搭載NVIDIA GB10 Grace Blackwell超級晶片，具備1,000 AI TOPS的效能，可應對高強度運算工作。華碩全球資深副總裁許祐嘉先前表示，該款產品鎖定全球開發者、AI研究人員和數據科學家，對相關產品需求相當樂觀。
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