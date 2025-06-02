輝達揮軍電競NB 傳攜手聯發科 業界：有望改寫產業生態

輝達傳攜手聯發科（2454）揮軍電競筆電市場，將採用中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）兩種晶片整合在一起的加速處理單元（APU）處理器，最快今年第4季至2026年初進入市場，同時正與戴爾旗下電競品牌合作推新機。

業界認為，輝達以全球AI晶片龍頭與GPU一哥之姿揮軍電競筆電市場，有望改寫目前產業生態，為終端裝置提供更便利的散熱及更輕巧機身，進一步帶旺緯創、英業達、仁寶等相關代工協力廠。

2024年以來，業界盛傳輝達將與聯發科合作進軍PC市場，但都未獲得進一步證實，遭點名的廠商也未揭露相關訊息。業界最新傳出，輝達正開發一款APU，採用定製的安謀（Arm）架構CPU，並整合輝達Blackwell架構的GPU，藉此揮軍PC市場。

圖／經濟日報提供

業界人士透露，輝達上述APU正與戴爾旗下電競品牌Alienware合作，該款APU預計將於今年第4季至2026年初進入市場。此前，輝達執行長黃仁勳與戴爾執行長戴爾曾公開表示，雙方將在2025年推出具備輝達技術的AI PC，業界研判就是這次傳聞中的合作項目。

APU過去常見於超微筆電產品，主要概念是在單一處理器內結合CPU與GPU功能。市場盛傳，輝達透過APU整合方式，讓筆電只需要以65W功率運行，卻能提供120W RTX 4070筆電同等級的性能，大幅降低筆電裝置能耗，若成局，將是業界一大突破。業界評估，輝達的新設計有望終結電競筆電長久以來將CPU、GPU分別架設的狀況，能提供電競筆電更便利的散熱設計，並使整體機身更輕巧。