歐洲晶片製造 台積電扮關鍵要角
歐洲晶片法案衝刺晶片製造目標不如預期，外界預期將靠台積電（2330）與博世、英飛凌和恩智浦等夥伴合資的歐洲半導體製造公司（ESMC）撐盤，成為推動歐洲晶片製造成長的關鍵。
綜合外媒的報導指出，歐盟委員會根據最新數據指出，將2030年歐洲半導體製造份額目標調整為11.7%，該數字包含按營收計算的全球市場價值鏈占比，艾司摩爾（ASML）也涵蓋在其中。
歐洲官方也引用波士頓顧問公司（BCG）最新分析，預估2030年歐洲在全球晶片製造中的市占率將為8%，較2020年的7%小幅揚升。
業界認為，歐洲半導體擴張力道不如預期，台積電歐洲布局仍穩健進行中，預料將是撐起當地半導體發展重要關鍵。
台積電與英飛凌、恩智浦和博世先前已宣布合資成立歐洲半導體製造公司（ESMC），計畫在德國德勒斯登建置12吋晶圓廠，目前依進度進行。
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