輝達突圍 開發陸降規晶片 預期B30符合美方規範

經濟日報／ 編譯陳律安、科技組／綜合報導
美國AI晶片銷陸禁令重創輝達，傳出輝達有意藉由為中國市場開發新款符合美方規範的降規版AI晶片「B30」突圍。 路透
美國AI晶片銷陸禁令重創輝達，傳出輝達有意藉由為中國市場開發新款符合美方規範的降規版AI晶片「B30」突圍。 路透

美國AI晶片銷陸禁令重創輝達，傳出輝達有意藉由為中國市場開發新款符合美方規範的降規版AI晶片「B30」突圍，已吸引字節跳動、阿里巴巴與騰訊等中國雲端巨頭的興趣。

業界預料，輝達將委由台積電（2330）代工B30晶片，輝達藉此反攻中國市場，不僅為台積電再添新訂單，也為英業達、神達等與大陸雲端業者往來較多的台灣代工廠增添接單動能。

科技媒體The Information報導，輝達正為中國市場研發新款AI晶片B30，將首度允許當地客戶串連多組晶片，打造效能更高的運算叢集，並且計劃今年生產超過100萬組B30。

輝達正飽受美國AI晶片銷陸禁令所苦，上季更因而認列45億美元的庫存損失。輝達執行長黃仁勳多次公開喊話，強調出口管制應強化美國平台，而非把全球半數AI人才拱手送給對手。

黃仁勳認為，中國是全球數一數二大的AI市場，也是在全球獲得成功的跳板。全球半數AI研究員常駐中國，拿下中國市場的平台將引領全球。他預估，中國AI市場規模高達500億美元，美方的禁令將使得中國市場如今形同對美企關上大門。

黃仁勳憂心，輝達面臨與中國龐大AI開發者群體關係遭切斷的風險，並指出大陸晶片產業已經發展精密，正在逼近美國的領先地位。

輝達因而一再針對中國大陸市場調整晶片設計，以符合美國的晶片出口管制規範，在降低晶片效能規格的同時，盡力維持產品在當地市場的競爭優勢。

路透報導，輝達將為中國市場開發的全新的降規版AI晶片，採用最新一代的Blackwell架構，不會用到高頻寬記憶體（HBM）和台積電的先進封裝技術，售價預料介於6,500美元至8,000美元，遠低於H20的1萬至1.2萬美元。

The Information披露，B30將是能串連晶片統一運作的系統一環，已吸引字節跳動、阿里巴巴與騰訊等中國雲端大廠的興趣。

業界認為，B30晶片若獲得陸雲端大廠採用，將有助擴大AI伺服器代工委外。台廠中，英業達長期深耕大陸雲端市場，打入四大陸系雲端巨頭百度、阿里、騰訊及字節跳動AI伺服器供應鏈，目前出貨大陸雲端服務供應商客戶主要形式為L10（機櫃組裝與測試）及L11（伺服器整合與機架布建）。英業達向來不評論客戶。不過，據了解，英業達目前陸系CSP廠最大客戶為字節跳動。

晶片 AI

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