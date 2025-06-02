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台積電美國廠五大客戶訂單塞爆 蘋果穩居最大客戶

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電美國新廠訂單塞爆，包含蘋果、超微、高通、博通及輝達等五大客戶訂單今年可望全數到位。路透
台積電美國新廠訂單塞爆，包含蘋果、超微、高通、博通及輝達等五大客戶訂單今年可望全數到位。路透

台積電（2330）美國新廠訂單塞爆，包含蘋果、超微、高通、博通及輝達等五大客戶訂單今年可望全數到位，其中，蘋果搶頭香，仍是最大客戶，輝達AI晶片產品今年底也將邁入「美國製造」階段，超微、高通、博通則接力下單，挹注台積電營運動能強勁。

業界分析，川普政府支持在地製造發展，隨著地緣政治議題持續驅動台積電客戶異地備援需求，讓台積電美國新廠可望加速達到經濟規模，帶動台積電營收進入下一個翻倍成長階段。

另一方面，台積電大客戶先前已陸續在年報中指出，台積電「已經、並且將來可能會繼續提高報價。」從相關資訊來看，價格變化主要因廠區所在地不同，以及AI驅動先進製程需求正從5奈米往3奈米乃至2奈米推進，節點升級導致成本上揚，順勢帶動不同報價走勢。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

即便台積電報價持續看升，在地緣政治驅動下，台積電美國新廠產能仍相當搶手，蘋果是首批客戶，正如火如荼在台積電亞利桑那州新廠投片。蘋果規劃，今年將在台積電美國亞利桑那州新廠生產數千萬顆先進晶片，並且成為該廠區最大客戶。

輝達則高喊要落實「美國製造」，並高度仰賴台積電美國新廠。輝達規劃，會緊密與台積電美國投資合作，為輝達生產晶片，目前輝達AI晶片已於台積電美國新廠進行製程驗證，預計今年底實現量產。

超微、博通、高通也是台積電美國廠區重要客戶。超微執行長蘇姿丰日前已預告，超微作為台積電2奈米和亞利桑那州晶圓21廠主要高速運算（HPC）客戶，雙方密切合作，推動未來運算創新與先進技術。

高通已在台積電亞利桑那州廠生產部分晶片。博通方面，該公司雖未明確提及生產據點，但在先前揭露的年報文件中強調，專注於維持高效全球供應鏈和靈活營運模式，大部分前段製造外包給台積電生產。

台積電高度看好美系大客戶下單美國廠的動能。台積電董事長魏哲家已於4月的法說會中提到，台積電有意加碼美國千億美元投資，預估專案投資到位後，三成2奈米以下先進製程產能將在亞利桑那洲廠區生產，進而支援蘋果、輝達、超微、高通與博通等大客戶需求。

業界分析，台積電美國新廠捷報頻傳，當地廠區良率已可比美台灣廠，除了台積電美國客戶群詢問下單意願節節攀升，讓美國新廠第三廠提早動土，後續已確定再擴充的三個廠產能也陸續被客戶群包下，成為美系客戶異地備援生產一大助力。

美國 台積電

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