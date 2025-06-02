Switch 2建議售價14,380元…下月在台開賣
任天堂新款遊戲機Switch 2規劃5日全球首波開賣後，台灣市場將於7月10日接棒開賣，單機建議售價14,380元，近期台灣已掀起新機預購戰火，包括富邦媒、蝦皮、網家等各大本土電商線上平台以及線下通路都強推預購活動，為這波龐大商機積極備戰。
任天堂也為台灣粉絲帶來好消息，上一代Switch必須跨區才能線上購買遊戲的狀況將不復見。
台灣任天堂宣布，台灣地區的Nintendo eShop線上商店與Nintendo Switch Online線上服務將於今年內運作，屆時玩家將不必再跨區購買遊戲。
國內各大平台看好Switch 2有望大熱賣，近期紛紛端出預購活動，提前炒熱話題。根據各平台釋出的訊息，Switch 2單機建議售價為14,380元，各通路也另推綑綁遊戲的「套餐組」，例如搭配當紅的《瑪利歐賽車世界》遊戲主機同捆組合建議售價為15,580元。
業界透露，任天堂先前發布Switch 2相關訊息後，Switch 2就已成為國內各大電商平台的熱搜關鍵字，顯示玩家對新機相當期待。
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