旺宏左右逢源 大啖任天堂、三星轉單
輝達執行長黃仁勳爆料任天堂新款Switch 2遊戲機功能將大躍進，旺宏（2337）唯讀記憶體（ROM）迎來追單潮之餘，近期又逢全球記憶體龍頭三星傳出規劃退出MLC規格儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場，旺宏是唯一具備MLC NAND產能並穩定供貨的業者，有望吃下大筆轉單商機。
在這波任天堂新款遊戲機上市熱潮與記憶體產業機制運作下，意外引動新一波記憶體搶購潮，旺宏獨家掌握任天堂關鍵唯讀記憶體生產，並具備MLC NAND產能，左右逢源，成為市場當紅炸子雞。
旺宏與任天堂合作多年，從80年代的紅白機就建立好交情，之後延續到DS等人氣機種，兩家公司合作近半個世紀，旺宏也一路過關斬將，成為全球最大唯讀記憶體供應商，與任天堂的關係更緊密。
旺宏董座吳敏求看好Switch 2上市後對旺宏的貢獻，尤其第3季旺季效應加上Switch 2新機拉貨，營運將「很有看頭」。
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