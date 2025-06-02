旺宏左右逢源 大啖任天堂、三星轉單

經濟日報／ 本報綜合報導

輝達執行長黃仁勳爆料任天堂新款Switch 2遊戲機功能將大躍進，旺宏（2337）唯讀記憶體（ROM）迎來追單潮之餘，近期又逢全球記憶體龍頭三星傳出規劃退出MLC規格儲存型快閃記憶體NAND Flash）市場，旺宏是唯一具備MLC NAND產能並穩定供貨的業者，有望吃下大筆轉單商機。

在這波任天堂新款遊戲機上市熱潮與記憶體產業機制運作下，意外引動新一波記憶體搶購潮，旺宏獨家掌握任天堂關鍵唯讀記憶體生產，並具備MLC NAND產能，左右逢源，成為市場當紅炸子雞。

旺宏與任天堂合作多年，從80年代的紅白機就建立好交情，之後延續到DS等人氣機種，兩家公司合作近半個世紀，旺宏也一路過關斬將，成為全球最大唯讀記憶體供應商，與任天堂的關係更緊密。

旺宏董座吳敏求看好Switch 2上市後對旺宏的貢獻，尤其第3季旺季效應加上Switch 2新機拉貨，營運將「很有看頭」。

旺宏 快閃記憶體 NAND

延伸閱讀

任天堂Switch 2即將上市 盼再創銷售佳績

三星停供MLC NAND晶片 旺宏迎轉單

三星停供MLC NAND晶片 市場爆出搶貨潮…NAND市況更火

為NS2黃牛做準備！日本任天堂與二手交易網站合作打擊不正當展售行為

相關新聞

黃仁勳按讚Switch 2 效能強十倍 鴻準、偉詮電等迎商機

任天堂新款遊戲機Switch 2將於5日全球首波開賣，獨家供應處理器的輝達執行長黃仁勳大力按讚，並爆料新機導入輝達最新神...

輝達突圍 開發陸降規晶片 預期B30符合美方規範

美國AI晶片銷陸禁令重創輝達，傳出輝達有意藉由為中國市場開發新款符合美方規範的降規版AI晶片「B30」突圍，已吸引字節跳...

歐洲晶片製造 台積電扮關鍵要角

歐洲晶片法案衝刺晶片製造目標不如預期，外界預期將靠台積電與博世、英飛凌和恩智浦等夥伴合資的歐洲半導體製造公司（ESMC）...

輝達揮軍電競NB 傳攜手聯發科 業界：有望改寫產業生態

輝達傳攜手聯發科揮軍電競筆電市場，將採用中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）兩種晶片整合在一起的加速處理單元（AP...

輝達攜手聯發科 手掌大超級電腦下月見

輝達傳將攜手聯發科揮軍電競筆電之餘，與聯發科合力打造的個人AI超級電腦「DGX Spark」也捎來好消息。業界透露，輝達...

Switch 2建議售價14,380元…下月在台開賣

任天堂新款遊戲機Switch 2規劃5日全球首波開賣後，台灣市場將於7月10日接棒開賣，單機建議售價14,380元，近期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。