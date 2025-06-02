黃仁勳按讚Switch 2 效能強十倍 鴻準、偉詮電等迎商機

任天堂新款遊戲機Switch 2將於5日全球首波開賣，獨家供應處理器的輝達執行長黃仁勳大力按讚，並爆料新機導入輝達最新神經渲染與AI技術（DLSS），效能比前代機種強十倍。換言之，Switch 2幾乎就是一台迷你AI電腦，為全球數百萬玩家帶來遊戲性能的巨大飛躍。

Switch 2先前預購買氣已旺到超乎市場預期，隨黃仁勳背書並大力按讚，業界看好新機上市後將湧現更強的一波買氣，使得供不應求盛況更火熱，引爆新一波追單潮。

台廠中，鴻準（2354）為Switch 2獨家組裝廠，旺宏（2337）則獨家供應Switch 2關鍵唯讀記憶體（ROM），成為兩大贏家；偉詮電（2436）、原相（3227）等協力廠也將迎來商機。

輝達5月28日的財報會議中，市場把焦點放在輝達上季財報與本季展望，以及美國出口禁令，惟當時黃仁勳大力讚揚任天堂Switch系列遊戲機，強調任天堂迄今已出貨逾1.5億台Switch，成為史上最成功的遊戲系統之一，且輝達在Switch 2也扮演要角。

黃仁勳透露，Switch 2導入輝達最新神經渲染與AI技術（DLSS），等同將最強的RTX 50系列顯卡搬進Switch 2中，使得整體效能大增十倍，並可提供全新的多畫格生成功能與增強的超解析度。換言之，在輝達技術加持下，Switch 2幾乎就是一台迷你AI電腦，可為全球數百萬玩家帶來遊戲性能的巨大飛躍，為玩家帶來更全面性的遊戲體驗。

由於Switch 2尚未有拆機報告，外界預期，核心處理器應為輝達的系統單晶片（SoC）T239，該處理器由三星以8奈米製程打造，內部GPU技術則是使用與RTX顯示卡相同的技術，因此在遊戲顯示效能方面獲得大幅度的強化。

業界人士認為，有了黃仁勳的背書，玩家們對新機的期待感有望持續上升，並且將呈現在未來上市後的銷售量，即使價格比前代略貴，但由於遊戲機生命周期較長，而且價格也遠比旗艦智慧手機便宜，估計價格調漲對買氣影響並不大。

根據任天堂公告，Switch 2在美國市場售價為449.99美元，比第一代Switch貴逾三成，日本限定版則較便宜，要價4萬9,980日圓（約350美元）。

供應鏈方面，鴻準獨家組裝Switch 2，並取得機殼訂單；旺宏則獨家供應關鍵的唯獨記憶體（ROM）、偉詮電提供電源IC、原相是感測元件主要供貨商，都是關鍵角色。

業界人士認為，Switch 2預購已呈現供不應求，隨著黃仁勳背書，後市可望更火熱，估計任天堂應該近期已向供應鏈追加訂單，整體銷售熱潮有望從第2季一路延續到第4季歐美耶誕旺季。