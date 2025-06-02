黃仁勳按讚Switch 2 效能強十倍 鴻準、偉詮電等迎商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
任天堂新款遊戲機Switch 2將於5日全球首波開賣。 （美聯社）
任天堂新款遊戲機Switch 2將於5日全球首波開賣。 （美聯社）

任天堂新款遊戲機Switch 2將於5日全球首波開賣，獨家供應處理器的輝達執行長黃仁勳大力按讚，並爆料新機導入輝達最新神經渲染與AI技術（DLSS），效能比前代機種強十倍。換言之，Switch 2幾乎就是一台迷你AI電腦，為全球數百萬玩家帶來遊戲性能的巨大飛躍。

Switch 2先前預購買氣已旺到超乎市場預期，隨黃仁勳背書並大力按讚，業界看好新機上市後將湧現更強的一波買氣，使得供不應求盛況更火熱，引爆新一波追單潮。

台廠中，鴻準（2354）為Switch 2獨家組裝廠，旺宏（2337）則獨家供應Switch 2關鍵唯讀記憶體（ROM），成為兩大贏家；偉詮電（2436）、原相（3227）等協力廠也將迎來商機。

輝達5月28日的財報會議中，市場把焦點放在輝達上季財報與本季展望，以及美國出口禁令，惟當時黃仁勳大力讚揚任天堂Switch系列遊戲機，強調任天堂迄今已出貨逾1.5億台Switch，成為史上最成功的遊戲系統之一，且輝達在Switch 2也扮演要角。

黃仁勳透露，Switch 2導入輝達最新神經渲染與AI技術（DLSS），等同將最強的RTX 50系列顯卡搬進Switch 2中，使得整體效能大增十倍，並可提供全新的多畫格生成功能與增強的超解析度。換言之，在輝達技術加持下，Switch 2幾乎就是一台迷你AI電腦，可為全球數百萬玩家帶來遊戲性能的巨大飛躍，為玩家帶來更全面性的遊戲體驗。

由於Switch 2尚未有拆機報告，外界預期，核心處理器應為輝達的系統單晶片（SoC）T239，該處理器由三星以8奈米製程打造，內部GPU技術則是使用與RTX顯示卡相同的技術，因此在遊戲顯示效能方面獲得大幅度的強化。

業界人士認為，有了黃仁勳的背書，玩家們對新機的期待感有望持續上升，並且將呈現在未來上市後的銷售量，即使價格比前代略貴，但由於遊戲機生命周期較長，而且價格也遠比旗艦智慧手機便宜，估計價格調漲對買氣影響並不大。

根據任天堂公告，Switch 2在美國市場售價為449.99美元，比第一代Switch貴逾三成，日本限定版則較便宜，要價4萬9,980日圓（約350美元）。

供應鏈方面，鴻準獨家組裝Switch 2，並取得機殼訂單；旺宏則獨家供應關鍵的唯獨記憶體（ROM）、偉詮電提供電源IC、原相是感測元件主要供貨商，都是關鍵角色。

業界人士認為，Switch 2預購已呈現供不應求，隨著黃仁勳背書，後市可望更火熱，估計任天堂應該近期已向供應鏈追加訂單，整體銷售熱潮有望從第2季一路延續到第4季歐美耶誕旺季。

黃仁勳 輝達 Switch

延伸閱讀

獨／微星插旗越南！與電信集團Viettel結盟 搶攻輝達AI商機

黃仁勳讚華為AI晶片已具H200水平 籲美取消管制

世界日報社論／黃仁勳反管制 不怕川普對NVIDIA開刀？

GB300與NVLink扮要角 輝達攜鴻海全球強攻AI工廠

相關新聞

黃仁勳按讚Switch 2 效能強十倍 鴻準、偉詮電等迎商機

任天堂新款遊戲機Switch 2將於5日全球首波開賣，獨家供應處理器的輝達執行長黃仁勳大力按讚，並爆料新機導入輝達最新神...

輝達突圍 開發陸降規晶片 預期B30符合美方規範

美國AI晶片銷陸禁令重創輝達，傳出輝達有意藉由為中國市場開發新款符合美方規範的降規版AI晶片「B30」突圍，已吸引字節跳...

歐洲晶片製造 台積電扮關鍵要角

歐洲晶片法案衝刺晶片製造目標不如預期，外界預期將靠台積電與博世、英飛凌和恩智浦等夥伴合資的歐洲半導體製造公司（ESMC）...

輝達揮軍電競NB 傳攜手聯發科 業界：有望改寫產業生態

輝達傳攜手聯發科揮軍電競筆電市場，將採用中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）兩種晶片整合在一起的加速處理單元（AP...

輝達攜手聯發科 手掌大超級電腦下月見

輝達傳將攜手聯發科揮軍電競筆電之餘，與聯發科合力打造的個人AI超級電腦「DGX Spark」也捎來好消息。業界透露，輝達...

Switch 2建議售價14,380元…下月在台開賣

任天堂新款遊戲機Switch 2規劃5日全球首波開賣後，台灣市場將於7月10日接棒開賣，單機建議售價14,380元，近期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。