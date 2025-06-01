AI時代難被取代？類比IC工程師為什麼含金量最高 業界封為「黑魔法」
摘要
類比IC是什麼？它和數位IC有什麼不同？為什麼這個相對冷門又難懂的領域，在AI時代成為科技人才中含金量最高的職缺？
104人力銀行近日發布《2025年科技業人才報告書》，其中類比IC設計工程師的年薪中位數達到155萬，成為科技業「非主管職」中最高薪的工作。
類比IC是什麼？為什麼不能被取代？
簡單來說，類比IC（Analog Integrated Circuit）是處理「連續變化電壓或電流訊號」的晶片。
類比混合訊號工程師納尼．阿達尼（Nanik Adnani）解釋，類比IC工程師就是在「設計、創造或調整那些能夠產生連續變化訊號的電子積體電路。」
這些訊號來自現實世界中的聲音、光、溫度、壓力等感測資料，舉例來說，當你對著智慧手機說出「Hey Siri」，聲音的聲波會被麥克風轉為電壓訊號，經過類比IC的放大、濾波，再經由ADC（類比轉數位）轉為數位訊號，才能送進AI模型分析。
換言之，沒有類比IC，AI就無法「聽到」你的聲音，也無法「看到」影像或「感應」外部世界的資訊。
在車用電子、工業自動化、5G通訊、物聯網、穿戴式裝置等新興應用領域，類比IC扮演關鍵角色。每一個傳感器模組背後，都需要一組精準穩定的類比前端；每一個AI SoC（System-on-Chip）中，都藏著不容忽視的電源管理與訊號處理模組，而這些，都是類比IC設計工程師要下的功夫。
類比IC工程師在做什麼？需要什麼專業能力？
你可以把類比IC工程師想像成，與現實世界連結的「模擬橋樑」，類比IC工程師熟捻的電路學就像魔法一樣，可以把我們生活中的電子產品需求「變出來」。
類比IC工程師通常要具備以下能力：
深厚的電路理論與電子學基礎，包含電晶體特性、回授理論、雜訊分析等。
熟練的電路模擬工具，如Cadence Spectre、HSPICE等，進行前端模擬與驗證。
製程與layout敏感度，微小佈局差異都可能造成電路失效，需與後端工程師密切合作。
跨領域溝通能力，與布局IC工程師、數位IC工程師協作，設計符合整體效能與功耗目標的電路。
這些技術能力之外，還需有異於常人的耐性、細膩與強大的溝通能力。類比IC設計沒有絕對正確的「標準答案」，每一個案子都可能是全新挑戰，也因此充滿藝術與創造性的成分。
類比IC工程師的養成有多難？為何人才這麼缺？
類比IC工程師，需要深入理解半導體製作的每一個環節，包含了設計、布局、製造、量測和測試。類比IC工程師還需要懂整套電路元件的物理狀態，在放大器、電源模組、濾波器、振盪器、ADC/DAC等電路中，進行電晶體級的參數設計與模擬。
由於要了解一堆電子電路學導論，類比IC工程師通常都是研究所出身，即便是剛出社會的新鮮人，也需要為了銜接學界和業界的差異，訓練個三到五年。
加拿大國家研究委員的半導體主管布萊恩．肯尼迪說道：「相信我，這些類比IC工程師的功夫可不是憑空來的，都是靠多年實戰、在工程現場一點一滴熬出來的，幾乎可以說是門黑魔法了。」
有PTT業內人士分享，類比IC設計相當吃經驗，基本的電子學和電路學只是入門，真正的關鍵在「數學直覺」和物理常識。「而這種直覺是做過幾百條IC布局（layout）與量測、踩過一堆雷才會有的。」
在台灣，電子、電機相關科系的學生大多傾向選擇數位IC設計，原因在於類比IC門檻高、教材少。數位IC有大量開源工具與範例，類比電路學習資源相對冷門。
而且，類比IC工程師養成時間長，從新鮮人到能獨當一面，往往需要5年以上時間歷練。
還有，錯誤代價高！一條小電路設計錯了，整個晶片可能報廢，極度高壓，責任也大。
產業需求高漲，資深的類比IC工程師成為各大IC設計公司爭搶的人才。一位半導體業資深人資坦言：「數位IC工程師的缺口是大，但類比IC工程師是你有錢都不一定請得到人。」
AI時代為什麼讓類比IC工程師身價上漲？
AI 發展的越強大，和真實世界的連結就越重要，而這個橋樑，就掌握在類比IC工程師手上。如今AI不再只活在雲端或資料中心，而是越來越多應用發生在自駕車、智慧音箱、工業機器人、穿戴裝置、智慧醫療等真實生活當中。這些應用都要「聽得見、看得見、感覺得到」，而這些聲音、圖像、溫度、壓力、加速度等原始資料，通通是類比訊號，需要類比IC處理放大、濾波、轉換，AI模型才能「看懂」或「聽懂」。
過去，大家用的是通用CPU、GPU，類比IC只要設計一次，就可以用很久。現在進入AI應用碎片化時代，手機、車用、智慧音箱、行車記錄器、無人機、伺服器，各種客製化晶片設計需求大爆發。
這也帶動類比IC要「跟著客製化」——不同電壓、不同封裝、不同介面，都要不同設計。問題是：類比IC不像數位IC有工具可以生成，類比設計得「一筆一畫自己畫」，人才養成超級慢。
換句話說，沒有類比IC，AI根本接收不到外部世界的訊號，若沒有這個橋樑，AI無法知道現實世界長什麼樣子。這是類比IC工程師在AI時代，變得越來越夯的原因。
資料來源：LinkedIn、HACKDay、EEtimes、SemiEngineering
※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。
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