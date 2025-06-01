AI伺服器機櫃將放量 蔡司為何受廣達等電子五哥重視？

一座身價上億元的AI伺服器機櫃，內建高精密度液冷系統，要如何確保每一個轉接頭規格精準，每一個螺絲沒有插歪，不讓液冷出包 ？

每一片水冷板都要檢查 蔡司提供「無損」檢查方案

「每一片水冷板進來都是百百檢（指不是抽檢，而是每一片都取出檢驗，相對耗費時間）！」迎廣科技（6117）做伺服器組裝生意，為確保組裝液冷系統無虞，公司高階主管透露，每一片液冷板都會篩檢後才裝上，而廣達（2382）每一座機櫃裝上Manifold後，也會針對一整排出水口進行檢測，AI伺服器今年出貨放量，出貨也帶來龐大量測商機。

「廣達董事長林百里說我們是終極工程師，而蔡司在設計開發、驗證、產品監控及失效分析提供快速有效及可信任的品質數據，幫助我們打造AI伺服器護國群山！」廣達主管表示，AI伺服器出貨前有許多問題需要解決，伺服器PCB板可以透過卡爾蔡司（以下簡稱蔡司）的高階3D高階顯微鏡，以「無損」檢測方式掃到各PCB板內的通口，進行非破壞性檢測。

而液冷用到的關鍵Manifold鐵件上有兩排圓形出水孔，機櫃比一個人身還高，透過工業X光電腦斷層掃描儀（CT scanner）可以確認每一個製件的焊接點是否有瑕疵。「焊接點外面看不到，切開很浪費，用掃描方式確認有沒有裂痕或縫隙，才能360度確保金屬件強度夠，尺寸沒有偏移。」

成立180年的德國百年企業蔡司，也看到商機，今年首度來台參與COMPUTEX，而一參展就獲得可成（2474）、緯穎（6669）、廣達及英業達（2356）等ODM大廠站台力挺，顯示伺服器供應鏈也迫切需要量測技術。

汽車產業成長趨緩 蔡司積極布局AI產業

蔡司台灣工業量測解決方案總監嚴子登受訪指出，蔡司成立以來一直在汽車產業有高市占率，但體認到傳統汽車產業成長趨緩，8年前IQS（Industrial Quality Solutions）事業部決布局電子（包含電動車）、醫療、航空航天、能源等趨勢，除半導體產業，AI伺服器更是近年重要布局產業。

AI伺服器是一個相對較新的技術領域，相較於傳統資料中心和伺服器架構，存在許多未知的技術與品質問題。例如，AI 伺服器的PCB可能從傳統的10至20層增加到40層，導致布線更複雜，訊號速度更高，需要確認所有工藝、布線、疊層等是否正常。AI 伺服器機櫃也從傳統的薄片型變成體積更大的立體結構，散熱等需求也催生了新的3D零組件，都對量測帶來新挑戰。

嚴子登指出，在這波AI浪潮中，蔡司最重要的致勝關鍵是提供客戶解決方案和應用服務，而不只是賣設備，因此他們有配置應用開發工程師，先深入客戶現場了解其製程和流程，幫忙調整設備參數，使蔡司的設備能量測出其他競爭對手可能無法得到的結果，他透露，台灣40人團隊中，一半都是應用開發工程師。

蔡司舉例，過去一根Mainfold要用接觸式量測可能要花一小時，但整合機械手臂的自動化光學量測系統Scanbox 可以將時間縮短至十幾分鐘，高精度設備能看到結構內部，幫助客戶在R&D階段回溯和解決問題，或建立跨供應鏈的品質標準；換言之，重要性除了用於產品出貨前的瑕疵檢測或進貨的品管，更可以在產品研發過程發揮功能，提供失效分析。