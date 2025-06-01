蘋果計畫2027年推出20周年旗艦機 有利供應鏈業績

市場傳出蘋果計畫2027年推出iPhone的20周年旗艦機，採用接近全玻璃、曲面機身等全新設計，還有可能將推出折疊式iPhone、全新智慧眼鏡等新品，法人機構看好，蘋果陸續推出新品，將可帶動全球銷售，有利供應鏈業績表現。

法人機構表示，蘋果自iPhone 12以來，未曾推出顯著的外形設計變化，此前是iPhone X，這兩個周期是過去五年來iPhone成長最強勁的年份。折疊式iPhone預計會成為下一款在外型上帶來顯著變化的iPhone。

根據市場預估，折疊式iPhone在美國的年出貨量可能達到1,000萬至1,500萬台，全球可達到2,500萬至5,500萬台。

此外，Siri是Apple Intelligence中使用量排名第二的功能，使用者尤其在意Siri帶來的語音控制和廣泛應用整合功能。儘管外界認為蘋果在平台更完善之前，不會對Apple Intelligence功能收費，但就目前全球的已搭載Apple Intelligence的裝機量，和市場調查Apple Intelligence高達每月9.11美元的使用者願付費用，預計可以讓蘋果每年額外獲利數百億美元。