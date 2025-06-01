全台重劃區最新房價曝、3處下跌了！台南最重

雖然央行第七波信用管制後，房市買氣急凍，不少人認為重劃區房價會重跌，但根據591新建案最新統計，今年多數重劃區房價仍持續上漲，其中高雄新市鎮上漲26%最多，另外林口、淡海、A7、台中7期等也都有一成以上漲幅。

統計顯示，全台僅三個重劃區房價呈現下跌，其中台南九份子重劃區，截至目前區內成交均價為31萬，較去年每坪34萬元下跌8%，全台最多，另外台中廍子與新竹高鐵特區，行情同樣走跌，雙雙年減2至3%。

591新建案新聞組長林哲緯分析，現階段買氣熄火，不少建商為去化餘屋，選擇擴大讓利空間，導致價格波動，部分重劃區行情也初見「校正回歸」，但整體而言，房價走跌重劃區在全台僅占極小比例，跌幅也尚不明顯。

其中跌勢最重的九份子重劃區，過去因單價相對親民，房市交易熱絡，這幾年價量一路向前衝，如今消費者不買單。資料顯示，當地去年有逾百件交易，今年只剩零星交易，均價一坪下跌3萬，跌幅來到8.8%。

台中北屯廍子重劃區去年成交均價上衝至一坪41.3萬，今年不再有創價力道，部分建商讓利去化餘屋，讓均價下修至每坪39.9萬元，一坪下跌1.4萬，跌幅約3.5%。