晶創AI超級電腦算力再添100PF 估年底建置完成

AI當道，國科會國網中心加速部署台灣算力，晶創方案AI超級電腦算力新增100 Petaflops（PF），近日由台智雲以新台幣33.5億元得標，預計今年底建置完成；同時，國網中心預計明年在「大南方新矽谷推動方案」之下，啟動新AI超級電腦建置，並逐年將其算力提升至200 Petaflops，加速智慧應用落地。

人工智慧（AI）要實現落地應用，仰賴超級電腦（Supercomputer）強大的算力與高速運算能力。在「算力即國力」趨勢下，各國正展開激烈的算力軍備競賽，台灣也不缺席。

行政院日前宣布將打造AI新10大建設，確切規劃雖尚未公布，但行政院政委兼國科會主委吳誠文已明確表態，台灣會繼續推動建置算力建設。

目前國科會轄下國家實驗研究院國家高速網路與計算中心有4台服役中的超級電腦，其中以中央處理器（CPU）為主架構的超級電腦，應用在物理、化學、數學、大氣科學、工程、生命科學等領域的泛用運算，包含台灣杉三號（TAIWANIA 3），以創進一號（Forerunner-1）。

同時，國網中心還設有以圖形處理器（GPU）為主架構的台灣杉二號（Taiwania 2）超級電腦，提供巨量資料處理、深度學習等AI運算研發與服務，以及運用輝達（NVIDIA）H100 GPU打造的新一代AI超級電腦Nano 5。

國網中心表示，Nano 5是在「晶創台灣方案」下建置的高速運算主機，目前算力16 Petaflops（1Petaflops代表每秒執行一千兆次浮點運算）已開放服務，助力半導體產業發展AI應用，並為半導體產業其他應用及研發，比如加速晶片設計與驗證、AI與半導體技術整合、半導體製造數據分析、先進封裝與異質整合技術、晶圓製造與智慧工廠應用等，提供強大、高速的計算環境。

國科會規劃，將自民國113年起至117年，以分期建置方式逐步擴充Nano 5等晶創方案超級電腦的算力；據近期決標的採購案，晶創方案超級電腦算力將再擴增100 Petaflops一案，由台智雲以新台幣33.5億元得標，預計今年底建置完成。此外，預估晶創方案超級電腦未來總算力將成長至280 Petaflops。

此外，在「大南方新矽谷推動方案」之下，國科會計畫於115年至118年間，在南台灣建置新的超級電腦，結合大南方產業生態系，提供200 Petaflops的算力資源，帶動南部AI產業發展，建置完成後，預期每年提供30%運算資源供新創團隊與企業使用，協助產業技術創新，加速智慧應用落地。

由於大南方新矽谷方案的AI超級電腦建置計畫，將於115年啟動相關購置作業，國網中心目前尚未正式公告其確切架構、投入預算規模、名稱等資訊，但以此台AI超級電腦任務定位研判，將是以GPU為主架構，建置經費粗估將達數十億元。