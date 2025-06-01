台積評估阿聯建超大晶圓廠 已和美討論

彭博資訊五月卅一日引述知情人士報導，台積電正評估在阿拉伯聯合大公國建一座先進的生產設施，並已和川普政府官員討論其可能性。該報導說，台積電此一押寶中東的潛在重注，唯有在華府同意下才會實現。對此，台積電同日表示，不評論市場傳聞，目前聚焦在現有的擴廠計畫。

討論中的方案是一項對所謂「超大晶圓廠」（gigafab）的重大投資，即由六座廠房組成的一個綜合設施，類似台積電的美國亞利桑那州晶圓廠，但不清楚興建「台積電阿聯廠」的總成本。

近幾月來，台積電多次與美國總統中東特使威科夫，以及由阿聯總統的兄弟監管、投資人工智慧（AI）和先進科技的MGX公司代表會談。

相關磋商其實早在美國前總統拜登任內就已展開，但隨著拜登一月卸任而不了了之。尚不清楚台積電在阿聯設廠的時間，可能還需幾年甚至更久時間才會動工。

「台積電阿聯廠」計畫的未來，關鍵在於美國是否支持。若干川普政府高官擔憂，台積電在波斯灣地區的布局，會影響美國的國家安全及經濟。

自川普第一任以來，台積電即持續與美國政府在亞利桑那州設廠的計畫上合作，並因此取得六十六億美元的聯邦政府補助款。白宮、阿聯政府與MGX均未對該報導置評。

台積電計畫在亞利桑那州鳳凰城斥資一六五○億美元（台幣約五兆元），投資內容包含研發與封裝設施。

「阿聯廠」將代表台積電的海外布局進入新階段，也將成為中東各國競逐區域內AI強權的重要一步。儘管阿聯目前缺乏相關人才，但擁有充足的土地、能源及資金。

若干拜登政府官員對此一構想抱持開放態度，前提是阿聯同意一些嚴格條件，例如美國取得「台積電阿聯廠」一定比例的生產能力，尤其在發生危機時，以及美國對該廠擁有事實上的主權，而阿聯政府對此難以接受。談判最終陷入僵局，拜登團隊在他四年任期結束時，就不再考慮該構想的真正可能性。

美國總統川普一月回任後，阿聯再次嘗試，作為更廣泛的雙邊談判一環，以促進阿、美兩國間更多的AI領域合作。除了尋求台積電來設廠，阿聯官員長久以來爭取比拜登任內更易於取得、可用於AI資料中心的輝達晶片。

去年九月華爾街日報報導就指稱，台積電和三星皆討論在阿聯設巨大廠區。知情人士當時說，台積電高層實地走訪阿聯，商討興建一個與台積電在台灣最大、最先進設施不相上下的廠區事宜。這篇報導說，晶片巨擘台積電及三星在阿聯設廠，可能在未來幾年內帶動產業轉型，成為中東AI相關投資的基石。