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創意、巨有 強攻ASIC設計服務
創意（3443）、巨有等特殊應用IC（ASIC）設計服務商，雖並不在輝達NVLink Fusion方案首波合作廠商名單中，不過各擅勝場，積極搶占ASIC設計服務版圖。
創意是台積電轉投資公司，先天具有競爭優勢，該公司今年營運表現主要受惠加密貨幣案件量產加持，累計前四月業績年增逾一成。雖然目前CSP相關案件為其帶來的貢獻還不顯著，不過該公司預告，2026年將有三家雲端服務供應商（CSP）客戶案件挹注營收，對明年展望樂觀。
創意認為，今年CSP會持續投入自行開發ASIC晶片，以供特定AI應用需求，ASIC效能比GPU、FPGA等通用型AI晶片更高，隨算力需求逐年增加，ASIC效能與成本優勢會更明顯。
巨有方面，今年委託設計（NRE）接單情況良好，前四月業績年增逾二成。巨有今年2月已完成台積電6奈米製程高速介面應用專案，也已建立5奈米製程設計開發流程。
不過，在美國管制禁令下，ASIC設計服務業者有時顯得綁手綁腳，尤其是先進製程案件最敏感，若有陸廠相關訂單，承接前都要審查過濾再三，要是有被管制廠商透過人頭戶迂迴下單，一旦曝光，後果不堪設想。相較下，美系客戶訂單安全得多，成為兵家必爭之地。
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