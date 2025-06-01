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輝達發表NVLink Fusion 聯發科、世芯搶AI晶片新商機

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
大型企業如雲端服務供應商（CSP）也考慮開發自己的特殊應用IC（ASIC）AI晶片。聯合報系資料照
大型企業如雲端服務供應商（CSP）也考慮開發自己的特殊應用IC（ASIC）AI晶片。聯合報系資料照

在資料中心AI晶片領域，除選用輝達、超微與英特爾等品牌廠AI加速器外，大型企業如雲端服務供應商（CSP）也考慮開發自己的特殊應用IC（ASIC）AI晶片，輝達發表NVLink Fusion後又出現第三種選擇。

外界預期，輝達合作夥伴包括聯發科（2454）、世芯（3661）等，接下來有機會同時掌握其中兩個方案商機。

AI晶片霸主輝達開發的GB200 Grace Blackwell超級晶片，結合自家Grace CPU與Blackwell GPU。輝達也持續更新推出Blackwell Ultra晶片，且依日前公布的產品藍圖，2026年將推出Vera Rubin平台，2027年推出Rubin Ultra平台，2028年則由Feynman平台接棒。

至於超微，目前AI加速器主力產品包括Instinct MI300系列包括MI300A與MI300X，接下來還有MI350系列。英特爾目前則有Gaudi 3 AI加速器。

在品牌廠方案之外，也有大型業者開發客製化ASIC晶片，例如Google、Meta、AWS、微軟等，且聯發科、世芯、創意等，也都因為與前述客戶合作得以分一杯羹，搶食AI ASIC晶片商機。

本來品牌廠方案與客製化ASIC方案井水不犯河水，但在輝達NVLink Fusion方案搶攻下出現第三種選擇，也就是半客製化架構，客製化晶片可藉此與輝達GPU串接。

與輝達合作的ASIC設計服務商包括聯發科、世芯、Marvel等，可透過這項方案幫助客戶打造半客製化AI基礎設施架構。

外界認為，這意味聯發科與世芯等接下來有機會同時吃下客製化ASIC，與半客製化與輝達串接ASIC的市場。

輝達 晶片 AI

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