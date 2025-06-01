封測紅潮崛起營收雙位數成長 台廠有壓 恐加劇價格競爭

全球封測產業（OSAT）面臨技術升級和產業重組雙重挑戰，從營收來看，日月光（3711）控股、Amkor去年維持領先，值得關注的是，長電科技和天水華天等中國大陸封測廠去年營收皆呈雙位數成長，對既有市場構成強大挑戰，壓力持續到今年。

TrendForce報告指出，2024年全球前十大封測廠合計營收415.6億美元，年增3%。居首位的日月光投控表現大致和2023年持平，營收185.4億美元，於前十名中占比近45%。第二名Amkor去年營收63.2億美元，年減2.8%。

中國業者方面，長電科技2024年營收50億美元，年增19.3%，居第三。營收第六名天水華天年增26%來到20.1億美元，成長幅度為前十大OSAT廠之首。

圖／經濟日報提供

業者分析，大陸封測業者快速成長的三大原因，首先是大陸政府積極推動半導體產業發展，提供資金補助和政策優惠；其次是在大陸電子產品市場擴大，對本地封測服務需求增加，促使封測業者營收成長；最後是大陸封測業者透過併購和技術引進，加速技術升級，提升競爭力。

業者說，紅潮持續來襲，台廠價格競爭面對壓力，尤其大陸封測業者在中低階產品市場展開價格戰，迫使產業在價格與成本控制面臨挑戰。

業界強調，2025年受惠AI需求強勁，台廠迎接很多機會，像是先進封測訂單持續增加，日月光投控旗下矽品、Amkor、京元電等廠商積極擴大承接CoWoS相關訂單，推動2025年整體封測市場成長8%。

法人看好，半導體製造鏈正迎來新一輪擴張趨勢，AI驅動先進製程與先進封裝需求，同時傳統應用市場逐步復甦，也為產業帶來多元化發展機會。