市場傳台積評估阿聯蓋晶圓廠 晶圓一哥：聚焦現有擴廠計畫

市場傳出台積電（2330）正評估要在阿拉伯聯合大公國興建先進製程晶圓廠，並與美國政府官員展開多次討論。對此，台積電不評論市場傳聞，強調公司仍聚焦在現有擴廠計畫。

業界分析，到阿聯投資對台積電來講不是一個好的策略，也不是台積電一家去投資就可以順利生產，同時對美國政府來講，未來如果在美國廠有足夠產能，它也可以出口到阿聯。

面對設廠計畫，法人圈和學者態度保留，除資金龐大，還包含成本控管、人才招募等，再加上中東的半導體供應鏈不完備，恐怕都是設廠前需解決的實際問題。

台積電亞利桑那州首座晶圓廠已於去年第4季量產4奈米製程，第二座廠預計2028年量產；台積電熊本一廠已於去年底量產，採12至28奈米製程。熊本二廠動工時間原訂今年第1季，但已延後至今年內動工，整體計畫不變，預計2027年底前投產，為6奈米製程。

彭博報導引述消息人士說法指出，台積電正與美國駐中東特使魏科夫，以及阿聯總統弟弟管理的投資機構MGX討論此事。