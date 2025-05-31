快訊

「海角七號」大大30歲倒數！被導演要求增胖10公斤委屈：不漂亮了

MiLB／小熊「龍仔」3A砲火猛烈！上演雙響砲+猛打賞

中正路改名爭議 苦苓3理由反對：不是中央地方都靠夭沒錢？「別瞎折騰了」

聽新聞
0:00 / 0:00

傳評估阿聯設廠 台積電：專注現有海外擴廠計劃

中央社／ 台北31日電
台積電。路透
台積電。路透

外電報導，台積電正在評估於阿拉伯聯合大公國設先進晶圓廠的可能，但美國政府態度仍視關鍵。對此，台積電今天表示，不評論市場傳聞。台積電目前專注在現有的海外擴廠計劃。

去年9月已傳出台積電評估於阿拉伯聯合大公國設廠，但台積電表示目前沒有新的海外投資具體計畫，時隔半年多又再次傳出類似說法。

台積電亞利桑那州首座晶圓廠已於2024年第4季量產4奈米製程，第2座廠預計在2028年量產；台積電熊本1廠已於2024年底量產，採12至28奈米製程。熊本2廠動工時間原訂2025年第1季，但已延後至2025年內動工，整體計畫不變，預計2027年底前投產，為6奈米製程。

晶圓廠 台積電

延伸閱讀

阿積電傳進軍中東！網友炸鍋：沙丘台積電、高雄阿蓮要噴？

彭博：台積電正評估在阿聯興建先進晶片廠可能性

iPhone銷美恐加稅 牽動台鏈

一周熱門零股／高股息 ETF、台積電火熱

相關新聞

彭博：台積電正評估在阿聯興建先進晶片廠可能性

彭博資訊報導，知情人士透露，台積電正評估是否在阿聯興建一個大型的先進晶片製造基地，也已就此和川普政府官員討論，因為此重大...

傳評估阿聯設廠 台積電：專注現有海外擴廠計劃

外電報導，台積電正在評估於阿拉伯聯合大公國設先進晶圓廠的可能，但美國政府態度仍視關鍵。對此，台積電今天表示，不評論市場傳...

半導體測試業 迎黃金時代…高盛看好台廠擴張效應

半導體測試進入黃金時代。高盛證券指出，台廠與全球晶圓代工及封測大廠緊密合作，具備擴大市占率的潛力，將嘉惠台廠旺矽與穎崴，...

群創投入FOPLP技術 洪進揚：今年一定會有具體成果

AI熱潮持續不墜，先進封裝技術成為提升AI晶片效能的關鍵。繼垂直堆疊的CoWoS封裝後，可大幅提升晶片利用率的扇出型面板...

洪進揚突圍轉型 觸角朝向半導體醫療車用市場

2018年，擁有外資背景的洪進揚轉換跑道至面板產業，擔任群創光電董事長暨執行長，並規劃「666藍圖」要讓群創轉骨。第一個...

研發機器人台鏈三大方向切入

未來五年，將是全球人形機器人發展關鍵期，無論哪一國在這場競賽中取得優勢，都將改寫科技強國排序，拿下未來世界的聖杯，台灣供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。