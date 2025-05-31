傳評估阿聯設廠 台積電：專注現有海外擴廠計劃

外電報導，台積電正在評估於阿拉伯聯合大公國設先進晶圓廠的可能，但美國政府態度仍視關鍵。對此，台積電今天表示，不評論市場傳聞。台積電目前專注在現有的海外擴廠計劃。

去年9月已傳出台積電評估於阿拉伯聯合大公國設廠，但台積電表示目前沒有新的海外投資具體計畫，時隔半年多又再次傳出類似說法。

台積電亞利桑那州首座晶圓廠已於2024年第4季量產4奈米製程，第2座廠預計在2028年量產；台積電熊本1廠已於2024年底量產，採12至28奈米製程。熊本2廠動工時間原訂2025年第1季，但已延後至2025年內動工，整體計畫不變，預計2027年底前投產，為6奈米製程。