洪進揚突圍轉型 觸角朝向半導體醫療車用市場

2018年，擁有外資背景的洪進揚轉換跑道至面板產業，擔任群創光電董事長暨執行長，並規劃「666藍圖」要讓群創轉骨。第一個6年目標就是要獲利，2024年順利達標；今年進入第2個6年要突圍轉型，除了將群創的觸角拓展至半導體封裝領域外，更要深化車用及醫療市場的應用布局。

洪進揚在跨入面板業之前，擁有瑞士信貸、高盛證券等外資法人財務操作經驗，曾任台泥國際總經理；接任群創董事長後，即規劃「666藍圖」，3個6年計畫包括「穩定生機，力求獲利」、「突圍轉型，拓展觸角」及「群創群力，面板永續」。

外資背景 洪進揚首重調整財務結構

洪進揚接手群創的第1個6年轉型初期，中國面板廠在政府扶植下全力擴產，加上殺價競爭，台灣面板業面臨景氣循環，已出現賺少賠多的壓力。隨著中國新世代面板廠產能陸續開出，加上美中貿易戰雪上加霜，2019年群創宣布董事長、總經理減薪15%，協理級以上主管集體減薪10%；至2020年群創股價更一度跌破5元價位。

面對營運低潮，洪進揚當時表示，減薪代表擔責，並喊話3年內要帶領群創到更大、更穩固的地位。群創除了連續現金減資與活化資產，更在近3年面板景氣從下行翻揚過程中，比面板同業早兩季轉虧為盈，並連續4季獲利，讓群創財務更為穩健。

在完成第一階段的6年計畫後，洪進揚接受中央社專訪表示，「群創是全球唯一淨現金經營的面板公司」，採用淨現金經營模式的好處，一是危機的規避、一是機會的尋求，可更好運用手上資源。

他說，以先前擔任外資分析師的財務背景來看，為了讓公司穩定經營，避免遇到財務壓力，都讓自己「抓得更加小心一點」，採「淨現金」經營方式確實是現階段最好選擇。

洪進揚表示，因為手上有現金，可以分配現金股息給股東；另一方面更可以對外投資，能夠在危機時入市，若尋求到好的併購對象時，也比別人擁有更好的條件去操作洽談。

轉型邁入第二階段 向外突圍尋求新領域

「脫離景氣循環」是面板業近年最常掛在嘴邊的一句話，今年為群創「666藍圖」邁入第二階段「突圍轉型」的關鍵一年，就是要透過轉型，解決面板景氣循環問題。

洪進揚說，群創現在手上已經有這麼好的「淨現金」，加上第一階段已進行組織上的變革，在組織架構及財務結構上，都為第二階段的轉型打好基礎。

洪進揚表示，群創已將3個事業部（BU）合併成兩個事業群（BG），變成顯示器領域群與非顯示器領域群兩大事業群。顯示器領域群任務是垂直整合深化應用、技術效能精進，發揮營運綜效；非顯示器領域群則是拓展醫療、車用及面板級製程的先進半導體封裝領域。

他說，以往面板業務團隊一個人就負責幾十萬片大單，但因為是單一大客戶，走主流商品，毛利很低，要維持業績很辛苦，前提是必須維持大規模的工廠建置來供貨；但在面板業景氣循環向下的過程中，這種商業模式不一定能獲利，因此第2個6年目標在於轉型，要脫離面板業的景氣循環。

洪進揚強調，群創不僅是面板組件製造商，更是「大面積玻璃精細化處理的方案解決商」。他以台積電成功為例，認為台積電把客戶的服務放在第一，服務所有的客戶，某種程度上來看，台積電也算是服務業；群創也要用服務客戶的觀念尋求成功轉型。

群創從製造業填滿產能 轉型以客戶需求為導向

洪進揚指出，群創過去被當做是製造業，彷彿把握工廠製造良率、將產能填滿就好；但他認為，「現階段為公司賺錢的方法，是一站式的服務」，不是看生產多少面板，多大多小的面板，或是產能稼動率多少，而是能提供什麼價值給客戶。

洪進揚說，群創組織調整就是醞釀一站式服務的過程。第一個6年將3個事業部調整為2個事業群，客戶反應都很正面，因為本來電視面板要跟一組人接觸、液晶顯示器和另一組人接觸；現在採一站式購足服務，只要和同一組人談就好，除了客戶方便，公司也更容易獲得大的完整訂單。

洪進揚表示，群創現階段的作法是轉型車用、醫療，並跨入半導體先進封裝，盼以一站式服務的方式來滿足客戶需求；但不必凡事都由群創去做，合作也是一種很好的商業模式。

他說，兩年多前力推的睿生光電就是企業拓展觸角的試金石、試水溫，從原來只是X光平板顯示器（FPD）公司分拆出來，從原本單純的人體醫療應用，進一步延伸至工業檢測、寵物醫療，是一個完整的供應鏈。

在車用領域方面，群創子公司CarUX專注於車用顯示器的開發、創新與製造，是統寶來自飛利浦的團隊，留在荷蘭，未來希望能在海外上市。

洪進揚以自身赴歐洲洽談合作的經驗分享，歐洲車商在製造上不再只強調引擎加速的功能，車內面板需求也不再是單純面板，而是駕駛體驗或把車子當第3空間的概念，車內智能座艙如何和人們互動，人機介面讓車用面板有了更多的想像及應用。

談到群創進軍半導體封裝市場，洪進揚強調，群創投入半導體先進封裝新領域的開拓，善用原來3.5世代的設備生產620x750的面板，能夠容納最多相當於6.7倍的12吋晶圓，能把FOPLP（面板級扇出型封裝）的效率做到更大更好，能提供更優質化、節省成本的封裝方式，期望有更多台灣的封裝及半導體領域業者一起合作，將台灣的價值發揮到更好。

談到未來的景氣展望，洪進揚說，2025年是極特殊的一年，產業面臨AI技術的快速起飛，卻也同時遇到美國總統川普（Donald Trump）提出足以造成景氣大衰退疑慮的對等關稅壓力。

他認為，未來局勢的複雜度不會亞於疫情，企業自身的基本功要好，包括財務健全，營運才能好；若營運要冒一點險，財務就要相對保守，資本支出配置要更有紀律。

洪進揚指出，群創2018年資本支出280億元，2024年控制在200億元以下，這是獲利提升的關鍵。群創未來會將原硬體的人力及其他投資、採購、工程師等，調整配置在高附加價值產品上，將資產做更高附加價值運用，「把對的資源放在對的事情上」。