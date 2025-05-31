彭博：台積電正評估在阿聯興建先進晶片廠可能性

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電

彭博資訊報導，知情人士透露，台積電正評估是否在阿聯興建一個大型的先進晶片製造基地，也已就此和川普政府官員討論，因為此重大投資項目能否拍板，將取決於美國政府的態度。

根據報導，目前討論中的項目是投資建設超大晶圓廠（gigafab），類似台積電在亞利桑那州建設的六座工廠園區。據了解近幾個月來，台積電多次與美國中東事務特使及阿聯MGX的代表會談。MGX在當地是一家具有影響力的投資實體。

相關磋商其實早在拜登任期內就已經啟動，但隨著拜登卸任而不了了之。消息人士指出，此計畫的時間表仍不明朗，即便成行，至少也要數年後才能動工。

報導指出，台積電是否會推進該計畫，關鍵在於華府的態度。川普政府中一些高級官員對台積電在中東地區擴張可能帶來的國家安全和經濟影響表示擔憂。　

若在阿聯建廠，將代表台積電海外擴張進入一個新階段，也將成為中東各國爭當該區AI強國的重要一步。雖然阿聯目前缺乏相關人才，但具備充足的土地、能源和資金等資源。

報導也提到，台積電高管去年曾前往阿聯，考察建廠可行性。

拜登 台積電 中東

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