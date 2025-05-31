機器人新競局 台鏈商機／新代發力 搶進藍海

經濟日報／ 記者王郁倫／專題報導

新代科技（7750）從工具機控制器起家，2024年營收108.8億元，不僅提前達成百億元目標，獲利更倍增達EPS22.31元，主要受惠於中國製造業對中高階工具機設備採購需求2024年成長18%，董事長蔡尤鏗受訪指出，正帶領團隊朝更廣大的智慧製造、人形機器人「小腦」新藍海邁進。

新代科技成立於1995年，由創辦人蔡尤鏗與在工研院同事共同創立，起初專注於CNC（電腦數位控制）控制器的開發，2024年在大陸工具機控制器市占率已達兩成，跟日德品牌比肩。

看好智慧製造商機，新代2018年成立聯達智能能提供機器手臂控制器、周邊、中控解決方案，跟新代工具機控制器連動，打造數位中台，協助終端客戶建立智慧工廠管理系統，2024年聯達智能營業額約占新代10%營業額，業績推算10億元，並持續保持30%年成長。

新代也會提供機器人「小腦」解決方案，目前會專注在輪型人形機器人機會，而過去也已在AGV（自走車）接兩手臂的解決方案供貨，除金屬加工業，下一步將瞄準更廣大的電子製造市場。

控制器 工具機

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