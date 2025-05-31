機器人新競局 台鏈商機／上銀出擊 布局專利
台灣滾珠螺桿龍頭上銀科技（HIWIN）積極切入人形機器人市場，與集團內的大銀微系統合作，將滾珠螺桿、諧波減速機與馬達等核心技術整合成機器人動力總成關鍵零件模組，廣泛布局專利，鎖定歐美客戶合作等待收成，目前機器人零件營收比重10%。
上銀（2049）資深副總彭彥祺與大銀微執行副總游凱勝受訪指出，一具人形機器人可能用到14台諧波減速機，也需要驅動馬達，換言之，上銀的諧波減速機與大銀微系統的馬達、馬達驅動器、編碼器整合在一起，就是一台機器人關節。
游凱勝表示，集團所生產的零組件，在可靠度、壽命、精度等方面相對大陸有很大的優勢，其次是專利布局的完整性。他強調，要發展海外市場機會，上述項目必須都經得起考驗，「有些業者零件雖然賣得很便宜，但只能在某些地方販售，就是很多專利經不起考驗，這在外銷時格外重要。」
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