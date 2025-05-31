機器人新競局 台鏈商機／自研機器狗 台大團隊突圍

經濟日報／ 記者王郁倫／專題報導
台大教授郭重顯。聯合報系資料照
台大教授郭重顯。聯合報系資料照

在台大校園機械系大樓內，台大教授郭重顯多年來帶領自主暨軟式機器人實驗室（ASR Lab）團隊研發無人機、無人自行車、機器人手掌、連續體／同心管柔性機器人、機器狗及人形機器人等項目，也是台灣少數具自主研發人形機器人的民間團隊。

目前他研發的機器狗已經有兩隻，「Oliver」為輕量級教育用機器狗，大隻「Dustin」體重40公斤用於工業應用。此一計畫是在國科會產學合作計畫補助下進行，計畫執行8月內發表兩隻AI機器狗研發成果。

由於投入人形機器人研究超過十年，他也受企業邀請合作研發全尺寸40公斤的雙足人形機器人。

郭重顯表示，台灣許多企業要用機器狗做工廠巡檢，尤其是24小時戶外場域保全，廠區地面環境可能有管線、階梯，這使得自主移動機器人或AMR輪型結構無法因應，而所有機器狗都需要通過資安認證。

他認可掌握關鍵零件的重要性。「機器狗關節是核心零組件，供應鏈自主就不會有斷鏈、漲價之類問題。」郭重顯分析，關節馬達自研重要性還包括「規格自主」，由於市面馬達規格不一，若希望滿足自己需求，能盡量自己開發最好，畢竟關節模組性能決定了機器人的動態表現，若有不足，機器人表現就不如預期。

捧著實驗室最新開發的關節，他坦言「如果沒有這個，我們的機器狗案子可能就會失敗。」機器狗必須能爬樓梯，需要一定扭力和轉速，也需要有低背隙，沒有好的關節，走路、爬梯速度和穩定度就會受到影響。

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