機器人新競局 台鏈商機／「非紅」需求熱 業者機會來了

經濟日報／ 記者王郁倫／專題報導

NVIDIA創辦人黃仁勳曾指出「人形機器人的GPT時刻」將來臨，隨人形機器人將取代人工，成各行業生產力工具，各國基於國安考量，國家掌握自主人形機器人、機器狗議題將浮上台面，台灣產業鏈能否在這波全球浪潮中抓住機會？

「台積電不會希望在無塵室內工作的機器人，偷走機台參數外傳，業者也不會希望自家機器狗巡廠時，把廠區內設備數值讀取後外洩。」一家機器人供應鏈主管透露，開始有許多企業表達想買「非紅」人形機器人、機器狗，台灣人形機器人產業也有國產化需求。

工研院及國科會已有台灣自主人形機器人及機器狗科專計畫，要藉此拉動產業鏈加速投資關鍵零組件，其中「關節」供應鏈大軍正在集結。

台大教授郭重顯與國科會合作的機器狗也預計8月發表，他實驗室內也有人形機器人研發專案，現階段關節都必須跟外商訂購客製化產品，交期長、價格昂貴。

和碩2025年初宣佈成立機器人團隊，鎖定馬達技術，並結合集團中三光（光達、鏡頭模組、IR模組）及無線通訊既有技術提供機器人關鍵應用解決方案。

東元也決定投入人形機器人用馬達研發，延攬清大動力機械系教授、曾任工研院機械所所長的饒達仁擔任技術長，成為人形機器人關鍵零件操盤手。

台中精機也看好關節中的關鍵零件商機，子公司台穩已經投入製程研發，減速機宇隆科技是從行星減速機到諧波減速機，要包辦人形機器人身上約七成減速機。

機器人 工研院

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