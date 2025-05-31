研發機器人台鏈三大方向切入

未來五年，將是全球人形機器人發展關鍵期，無論哪一國在這場競賽中取得優勢，都將改寫科技強國排序，拿下未來世界的聖杯，台灣供應鏈該如何把握擁有的優勢、乘勢而起？

摩根士丹利出具2025年最新「機器人100強」人形機器人報告，台灣只有四家上榜：鴻海、和大、上銀、台積電，本報採訪多位受訪者都提到台灣人形機器人產業鏈與中國的差距，一家電子五哥高階主管毫不遲疑回答：我們差太遠。

隨美國與中國人形機器人進入量產年，美國新創已成台廠積極爭取合作對象，中國龐大人形機器人供應鏈也正摩拳擦掌迎接商機。

成本結構懸殊 競爭空間有限

台灣業者透露，中國人形機器人零組件對手的成本結構，跟台灣硬體業者不在同一個起點，「台灣要直接競爭，沒有機會」。

回顧台灣人形機器人發展史，2014年鴻海跟日本軟銀合作人形機器人Pepper，華碩在2017年推出家用Zenbo機器人，和碩董事長童子賢2019年Computex展期與倒咖啡、拿草莓的機器人同台，如今這些人形機器人何在？

業者分析，隨AI技術興起，過去的機器人編程技術已被顛覆，人形機器人新創面孔也已改朝換代，台灣供應鏈能否把握優勢？Digitimes分析師白心瀞認為，台灣應該著重擅長的半導體及整合性解決方案切入，並朝三方向發展：

首先是專注半導體相關機會，如機器人大量運用的感測晶片；其次，提供更具整合性系統組件，如將線性滑軌及滾珠螺桿組成的局部元件或關節。第三，深入瞭解終端者需求，開發零件前，確認客戶應用的具體需求跟安全考量，再精準設計零件規格。

避開直球競爭 發揮特定優勢

拓墣總監謝雨珊認為，台灣業者應避開與國際巨頭競爭，在特定領域發揮優勢，以關鍵零件跟應用整合為切入，不必著重人形機器人整機的組裝，應該發揮供應鏈彈性效率特長，提供高品質關鍵零件。

她舉例指出，減速機的「機電一體化」（即將電機與減速機整合）以及微型化設計，是人形機器人的未來趨勢，台廠應提早布局。

機器視覺系統是另一人形機器人有別於傳統工業機器人的關鍵，謝雨珊也建議鏡頭業者應思考如何應用在機器人視覺，並整合AI技術。

台灣人形機器人產業鏈，目前對內面臨供應鏈仍不夠完整，對外面臨中國低成本競爭壓力，不過因美中關係緊張，未來人形機器人若進入快速發展期，成貿易戰限制項目，則台灣供應鏈將取得契機。

至於台灣是否需要人形機器人整機開發？目前產學界意見分歧，但在扶植人形機器人供應鏈上已具高度共識，國科會主委吳誠文回答本報記者詢問政府相關政策時，坦言具體計畫要待科技辦公室討論、研擬「智慧機器人科技方案」後，今年待行政院通過後推出。

目前也已有許多民間業者投入人形機器人或機器狗研發，唯政府的政策白皮書仍待頒布，未來五年將是全球人形機器人發展關鍵期，無論哪一國在這場競賽中取得優勢，都將改寫科技強國排序，拿下未來世界的聖杯。