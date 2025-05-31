快訊

路透：美擬擴大對台軍售 金額超過川普首任期的5521億　

誤觸山豬吊成斷腿犬…收容所等死 醫療照顧費成難題

今端午節晴朗悶熱…收假日轉溼答答 下周二起梅雨炸全台

輝達揪戴爾 打造超級電腦

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國能源部29日表示，預定2026年啟用的「道納」（Doudna）超級電腦，將使用輝達（NVIDIA）和戴爾（Dell）技術。

路透報導，新一代超級電腦的名稱是以科學家、諾貝爾獎得主道納（Jennifer Doudna）之名命名，她開發的變革性基因編輯技術「CRISPR」舉世聞名。這台超級電腦未來將設置在加州柏克萊的「勞倫斯柏克萊國家實驗室」（LBNL）。

在能源部長萊特參與這座實驗室的一次活動中，官員表示新一代超級電腦系統將使用內建輝達最新Vera Rubin晶片的戴爾水冷式伺服器，未來將可提供1.1萬名研究人員使用。

萊特在記者會表示：「它將推動從化學、物理到生物學的科學發現。」

美國能源部運營的超級電腦幫助科學家進行基礎科學研究。道納表示，她早期在CRISPR上的研究依賴能源部的支持。

此外，美國能源部超級電腦亦負責設計和維護美國的核武庫。

美國 科學家 柏克萊

延伸閱讀

輝達和戴爾聯手打造 美能源部2026年啟用超級電腦

黃仁勳計劃2025年出售600萬股輝達 約值240億元

輝達上海設辦公室 美參議員關切致函黃仁勳

因應大陸軍事封鎖 美學者：應確保能源安全

相關新聞

半導體測試業 迎黃金時代…高盛看好台廠擴張效應

半導體測試進入黃金時代。高盛證券指出，台廠與全球晶圓代工及封測大廠緊密合作，具備擴大市占率的潛力，將嘉惠台廠旺矽與穎崴，...

研發機器人台鏈三大方向切入

未來五年，將是全球人形機器人發展關鍵期，無論哪一國在這場競賽中取得優勢，都將改寫科技強國排序，拿下未來世界的聖杯，台灣供...

輝達揪戴爾 打造超級電腦

美國能源部29日表示，預定2026年啟用的「道納」（Doudna）超級電腦，將使用輝達（NVIDIA）和戴爾（Dell）...

企業生日快樂／創控 空氣品質監測守門員

半導體先進製程AMC（氣體分子汙染物）奈米監控設備廠商創控科技專注以空氣品質監控，扮演半導體護國神山群幕後的推手之一，成...

機器人新競局 台鏈商機／「非紅」需求熱 業者機會來了

NVIDIA創辦人黃仁勳曾指出「人形機器人的GPT時刻」將來臨，隨人形機器人將取代人工，成各行業生產力工具，各國基於國安...

機器人新競局 台鏈商機／上銀出擊 布局專利

台灣滾珠螺桿龍頭上銀科技（HIWIN）積極切入人形機器人市場，與集團內的大銀微系統合作，將滾珠螺桿、諧波減速機與馬達等核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。