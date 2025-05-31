輝達揪戴爾 打造超級電腦

美國能源部29日表示，預定2026年啟用的「道納」（Doudna）超級電腦，將使用輝達（NVIDIA）和戴爾（Dell）技術。

路透報導，新一代超級電腦的名稱是以科學家、諾貝爾獎得主道納（Jennifer Doudna）之名命名，她開發的變革性基因編輯技術「CRISPR」舉世聞名。這台超級電腦未來將設置在加州柏克萊的「勞倫斯柏克萊國家實驗室」（LBNL）。

在能源部長萊特參與這座實驗室的一次活動中，官員表示新一代超級電腦系統將使用內建輝達最新Vera Rubin晶片的戴爾水冷式伺服器，未來將可提供1.1萬名研究人員使用。

萊特在記者會表示：「它將推動從化學、物理到生物學的科學發現。」

美國能源部運營的超級電腦幫助科學家進行基礎科學研究。道納表示，她早期在CRISPR上的研究依賴能源部的支持。

此外，美國能源部超級電腦亦負責設計和維護美國的核武庫。